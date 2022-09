Nowy Hellraiser - jest zwiastun. Pinhead w wersji kobiecej porwie widzów?

fot. materiały prasowe

Hellraiser to nowy film osadzony w popularnym uniwersum. Nie jest to remake, ani reboot, ale zdaniem reżysera po prostu nowa historia w tym samym świecie. Po raz pierwszy w serii w postać nowego Pinheada wciela się kobieta. Tę rolę dostała Jamie Clayton. Filmowiec tłumaczy, że tego filmu nigdy nie powinno się remake'ować i według nie da się tego zrobić dobrze.

Hellraiser - zwiastun

Hellraiser 2022

Hellraiser - opis fabuły

Historia skupia się na młodej kobiecie, która zmaga się z uzależnienie,. Gdy w jej ręce wpada pradawne tajemnicze pudełko, nie jest świadoma, że jego celem jest wezwanie Cenobitów, grupy sadystycznych istot z innego wymiaru.

Hellraiser nie jest filmem stworzonym dla kina. Jego premiera światowa odbędzie się w platformie Hulu już 7 października. Do tej pory wszystkie filmy Hulu dzień po premierze trafiał do Polski dzięki Disney+. Na razie jednak nie jest to potwierdzone.