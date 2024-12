Nowy klip z filmu Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów. Narada wojenna Rohanu

fot. materiały prasowe

Do premiery filmu Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów został nieco ponad tydzień. Będzie to pierwsza kinowa produkcja zabierająca widzów ponownie do świata stworzonego przez J.R.R. Tolkiena od czasów zwieńczenia trylogii o przygodach Bilbo Bagginsa. Historia dzieje się na wiele lat przed wydarzeniami z filmowej trylogii Władcy Pierścieni, ale mocno się nią inspiruje. Stawia też na wyjątkową kreskę charakterystyczną dla anime.

W sieci pojawił się nowy klip z filmu. Widać w nim bohaterów Rohanu, którzy wspólnie się naradzają na temat dalszych poczynań w obliczu konfliktu. Co jest najmądrzejszym ruchem?

Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów - opis fabuły

Historia rozgrywa się 183 lata przed wydarzeniami z kinowej trylogii. Nagły atak Wulfa, błyskotliwego i bezlitosnego Dunlendinga, który szuka zemsty za śmierć ojca, zmusza Żelaznorękiego i jego lud do stawienia mu czoła w pradawnej twierdzy Hornburg, która w przyszłości będzie nosić nazwę Helmowego Jaru. Héra, córka Helma, w obliczu rosnącego zagrożenia musi stanąć na wysokości zadania, by poprowadzić ludzi do walki z wrogiem chcącym totalnej destrukcji.

Za reżyserię produkcji odpowiada nagradzany Kenji Kamiyama, zaś produkowany jest przez laureatkę Oscara Philippę Boyens, razem z Jasonem DeMarco i Joseph'em Chou. Producentami wykonawczymi są Fran Walsh, Peter Jackson, Sam Register, Carolyn Blackwood oraz Toby Emmerich. Scenariusz napisali Jeffrey Addiss i Will Matthews oraz Phoebe Gittins i Arty Papageorgiou, a fabuła pochodzi od Addissa i Matthewsa oraz Boyens. Zespół twórców powracających z trylogii Władcy Pierścieni obejmuje laureatów Oscara Alana Lee i Richarda Taylora, a także szanowanego ilustratora Tolkiena, Johna Howe'a.

Kinowa premiera Wojny Rohirrimów zapowiadana jest na 13 grudnia.