Better Nate Than Ever - Lisa Kudrow gwiazdą serialu na Disney+

fot. NBC

Lisa Kudrow, gwiazda serialu Przyjaciele, w którym wcielała się w ikoniczną Phoebe, ma zagrać w ciepłym i rodzinnym musicalu Better Nate Than Ever na platformie Disney+.

Tim Federle ma zająć się adaptacją i reżyserią produkcji, bazując historię na swojej powieści o trzynastoletnim chłopcu o imieniu Nate Foster, który wymyka się razem ze swoją najlepszą przyjaciółką Libby, by wziąć udział we wielkim przesłuchaniu do roli w musicalu po tym, jak nie dostał się do szkolnego przedstawienia. Lisa Kudrov wcieli się tu w rolę jego długo niewidzianej ciotki Heidi, która wywraca całą przygodę do góry nogami. Może się okazać, że oboje potrzebują siebie nawzajem, by spełnić swoje marzenia.

Tim Federle był showrunnerem w High School Musical: The Musical: The Series, a producentem serialu jest Marc Platt, znany z takich hitów jak La La Land, Mary Poppins powraca i Cruella, o której ostatnio jest bardzo głośno. Obecnie nie wiemy jeszcze, kto będzie towarzyszył Lisie Kudrow na ekranie. Casting do głównych ról dziecięcych wciąż jest tajemnicą, tak jak data premiery.