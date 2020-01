Nowy mutanci - plakat zapowiada horror o superbohaterach

Nowi mutanci to film produkowany przez 20th Century Studios (dawniej 20th Century Fox), który według zapowiedzi reżysera Josha Boone'a, jest osadzony w zakończonym już uniwersum X-Menów. Ma być to pierwszy horror o superbohaterach, którego fabuła osadzona jest w tajemniczym zakładzie psychiatrycznym. Jest to historia o o pięciu młodych mutantach, którzy odkrywają swoje nadnaturalne zdolności w placówce, w której są przetrzymywani wbrew swojej woli. Muszą walczyć, by uciec od grzechów przeszłości i uratować swoje życie.

W obsadzie są Anya Taylor-Joy, Maisie Williams, Charlie Heaton, Henry Zaga, Blu Hunt i Alice Braga. Nie wiadomo, kto jest złoczyńcą tej historii, ale w spekulacjach i plotkach sugerowano, że może być to tak zwany Mister Sinister.

Nowi mutanci - premiera w kwietniu 2020 roku.