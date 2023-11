Nowy Nieśmiertelny - Chad Stahelski o pracy na planie. Wie, kiedy zacznie kręcić

fot. Netflix

Chad Stahelski (współtwórca przygód Johna Wicka) w nowym wywiadzie udzielonym portalowi Screenrant skomentował kwestię rozpoczęcia zdjęć do filmu Nieśmiertelny. Potwierdza, że ruszą one w 2024 roku, ale z uwagi na strajk aktorów określonej daty jeszcze nie ma.

Nieśmiertelny - kiedy zdjęcia?

- Nie mamy określonej daty, ale powiem tak: zaczniemy kręcić w przeciągu roku. Tak szybko, jak będę mógł to zrobić - tłumaczy reżyser i dodaje - Pracuję nad Highlander od ośmiu lat. Bardzo chcę to zrobić. Wszystko wydaje się układać i jeśli wszystko pójdzie dobrze, skończymy ze strajkiem, nasze terminarze się dopasują i wszystko stanie się bardzo prawdopodobne.

Dodaje, że obecnie obok siebie rozwija dwa projekty, które są bliskie realizacji. Obok Nieśmiertelnego jest to adaptacja gry zatytułowana Ghost of Tsushima. Główną rolę w Highlander ma zagrać Henry Cavill.

Nieśmiertelny - jaki to będzie film?

Dalej w rozmowie tłumaczy, że potencjał w tym uniwersum zawsze był wielki, a seriale świetnie jego zdaniem rozwinęły mitologię tego świata. Chcę głębiej rozwijać kwestię nieśmiertelności i trudów życia z tym związanych.

- To daje mi wiele do zabawy. Patrzę na to, jak na naturalną ewolucję budowy świata i potencjału, którego jest tutaj więcej, niż przy jakimkolwiek innym projekcie, przy którym pracuje.

Na koniec dodaje, że choć chce rozwijać mitologię w nowych kierunkach i ma plan, by było to na swój sposób realistyczne, chce, aby przede wszystkim była to dobra rozrywka dla widza.

- To jak jak z filmami o Wicku. Chcesz doświadczać tego świata i wierzyć, że jest prawdziwy, ale jednocześnie jest daleki od rzeczywistości. To jest film o nieśmiertelnych, którzy odrąbują sobie głowy. Jest w tym coś niedorzecznego, ale właśnie też porównywalnego do Wicka. Bawimy się tonem. Wszystkie postacie wierzą, że to jest prawdziwe. a my jako widzowie włączamy zawieszenie niewiary. Chcemy ciebie jako widza wziąć w tę niezwykłą podróż z ludźmi, którzy żyli setki lat. To wyzwanie, które mnie bardzo ekscytuje.

Nowy Nieśmiertelny nie ma daty premiery.