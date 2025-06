Nowy Painkiller z datą premiery. Kiedy zagramy?

fot. 3D Realms

Data premiery gry Painkiller została ujawniona. Produkcja tworzona przez Anshar Studios i wydawana przez 3D Realms zadebiutuje 9 października tego roku na PC (Steam) oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Gracze będą mogli sięgnąć po standardowe wydanie w cenie 129,99 zł (z bonusem za przedsprzedaż w postaci skórek dla postaci i broni) oraz droższą edycję Deluxe, za którą trzeba będzie zapłacić 169,99 zł. Edycja Deluxe umożliwi odbiór trzech popremierowych pakietów DLC, z których każdy ma zawierać sześć skórek dla broni i cztery dla postaci.

Ogłoszeniu terminu debiutu towarzyszy także start przedsprzedaży oraz nowy zwiastun. Możecie obejrzeć go poniżej.

Nowy Painkiller (2025) to pierwszoosobowa strzelanka, w której gracze trafiają do Czyśćca i staną do walki z demonicznymi armiami. Podczas starć skorzystamy z rozbudowanego arsenału oraz wzmacniających umiejętności kart tarota. Rozgrywka będzie dostępna zarówno w trybie jednoosobowym, jak i w sieciowej kooperacji.