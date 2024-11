Nowy plakat do Lilo & Stitch zaskakuje. Niespodziewany crossover dwóch hitów Disneya

Fot. Materiały prasowe

Pojawił się nowy plakat do filmu aktorskiego Lilo & Stitch, który łączy dwa znane tytuły ze stajni Disneya. Widać na nim eksperyment 626 ze zdobyczą w zębach, która wygląda bardzo podobnie do Kakamory, czyli stworzenia ze świata... Vaiany! Prawdopodobnie to tylko zabawny easter-egg dla fanów studia, a nie zapowiedź czegoś większego, ale i tak miło jest zobaczyć taki crossover. Dajcie znać, jak wam się podoba grafika.

Nowy plakat do Lilo & Stitch

W roli Lilo występuje debiutantka Maia Kealoha. Głos Stitcha ponownie podkłada Chris Sanders, który wcielał się w tę postać w animacji Lilo i Stich z 2002 roku. W obsadzie są również Zach Galifianakis w nieznanej roli, Sydney Elizabeth Agudong jako Nani i Courtney B. Vance jako Cobra Bubbles. Tia Carrere, która pierwotnie użyczała głosu Nani, wcieli się w nową postać — panią Kekoa. Amy Hill także zagra nową bohaterkę, Tūtū.

Za reżyserię odpowiada Dean Fleischer Camp, nominowany do Oscara za film Marcel Muszelka w różowych bucikach. Scenariusz napisał Chris Kekaniokalani Bright. Historia ma być wiernym odtworzeniem fabuły znanej z animacji, bez zapowiadanych zmian.

Lilo & Stitch — premiera 23 maja 2025 roku w kinach na całym świecie.

