Nowy procesor AMD może pobić gamingowe układy Intela

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Zdjęcie: Ryzen

Igor Wallossek, redaktor serwisu Igor's Lab, podzielił się przeciekami na temat najnowszego procesora z obozu czerwonych, 16-rdzeniowego i 32-wątkowego Ryzena 9 4950X. Autorowi udało się pozyskać kod OPN podzespołu, z którego wynika, że będziemy mieli do czynienia z układem taktowanym zegarem 3,5 GHz rozpędzającym się w trybie turbo do 4,8 GHz.

Warto wspomnieć, że Wallossek prawdopodobnie miał do czynienia z samplem inżynieryjnym, konsumencka wersja procesora może zbliżyć się do taktowania rzędu 5 GHz, jakim mogą pochwalić się najwydajniejsze modele Intela. Jeśli AMD doścignie swojego konkurenta na tym poletku, może na poważnie zagrozić mu na segmencie gamingowym.

Z miesiąca na miesiąc scenariusz, w którym AMD odbiera Intelowi tytuł króla procesorów dla graczy, wydaje się coraz bardziej prawdopodobny. Nie dość, że Intel utknął w architekturze 14 nm, a AMD od dawna produkuje 7-nanometrowe układy, to jeszcze wszystko wskazuje na to, że nowe Ryzeny będą świetnie przystosowane do overclockingu. Według Wallosseka w nowych Ryzenach pojawi się bowiem funkcja umożliwiająca kalibrowanie napięć dla poszczególnych rdzeni, podobna do tej, którą wprowadzono w procesorach Intel Core 10. generacji.

Zobacz także:

Jest jeszcze zbyt wcześnie, aby ferować jakiekolwiek wyroki na temat przyszłości starcia Intela i AMD, ale od kilku miesięcy to obóz czerwonych jest na fali wznoszącej. Procesory z linii Zen 3 zadebiutują na rynku jeszcze w tym roku, dlatego już wkrótce przekonamy się, jak sprawdzą się w typowo gamingowych zastosowaniach.