Neuralink może zadebiutować w tym roku i połączyć mózg z komputerem

Źródło: Neuralink

Jednym z podstawowych założeń gatunku cyberpunk jest dalece posunięta informatyzacja społeczeństwa, umożliwiająca ścisłą współpracę pomiędzy centralnym układem nerwowym a mechanicznymi i elektronicznymi urządzeniami. I choć od lat sprzęty zdolne do interakcji z naszym ciałem (rozruszniki serca, protezy kończyn etc.), daleko im do interfejsów mózg-komputer rodem z cyberpunka, zdolnych w pełni zastępować funkcje biologicznego organizmu a nawet przewyższać jego możliwości.

Ku futurystycznej przyszłości ma pchnąć nas Neuralink, gadżet zapowiedziany przez Elona Muska w 2019 roku. Ten wizjoner świata technologii zaprezentował światu maszynę przystosowaną do wszywania układów elektronicznych do naszego mózgu. Według jego zapewnień umożliwi zaimplementowanie wszczepu zdolnego do tłumaczenia impulsów elektrycznych fal mózgowym na kod binarny. Tym samym pozwoli na dwustronną komunikację między mózgiem i maszyną.

Konferencja przedstawiająca zamysł stojący za Neuralinkiem była ważnym branżowym wydarzeniem, ale dotychczas sam sprzęt jawił się wyłącznie jako pieśń przyszłości. Wkrótce poznamy jednak więcej informacji na temat tego projektu – Elon Musk zapowiedział na 28 sierpnia konferencję, na której zaprezentuje postępy prac nad tym nietuzinkowym urządzeniem.

W maju tego roku Musk przyznał w trakcie wywiadu z Joe Roganem, że zespół Neuralink będzie w stanie wszczepić interfejs do mózgu człowieka w ciągu najbliższych miesięcy i wiele wskazuje na to, że dotrzyma słowa. Niestety, na razie projekt spowity jest całunem tajemnicy, dlatego nie wiemy, czego dokładnie możemy spodziewać się po sierpniowym wystąpieniu.