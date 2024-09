Nowy serial w świecie Teorii wielkiego podrywu ma zwiastun. Oto jak się prezentuje

Fot. Materiały prasowe

Nowy spin-off seriali Teoria Wielkiego Podrywu oraz Młody Sheldon nosi tytuł Georgie & Mandys First Marriage. Historia rozgrywa się bezpośrednia po wydarzeniach z finału Młodego Sheldona i stąd też na ekranie zobaczymy aktorów powracających do swoich ról. Do sieci trafił zwiastun, dzięki któremu możemy ocenić, co przygotowano.

Georgie & Mandy's First Marriage - zwiastun

Georgie & Mandy's First Marriage - o czym jest serial?

Fabuła rozgrywa się kilka miesięcy po wydarzeniach z finału Młodego Sheldona. Twórca potwierdza, że konsekwencje tych wydarzeń będą tutaj odczuwalne, ale nie będzie to tak emocjonalnie przytłaczające, jak wcześniej. Georgie obiecał swojemu ojcu, że będzie opiekował się wszystkimi i zamierza uszanować dane słowo, więc ma pełne ręce roboty. Mamy więc śledzić codzienność w dorosłym życiu tytułowych bohaterów.

Georgie & Mandy's First Marriage

Chuck Lorre, Steven Molaro i Steve Holland stoją za sterami serialu. Cała trójka pracowała przy hitach Teoria wielkiego podrywu oraz Młody Sheldon. Tytułowe role ponownie zagrali Montana Jordan oraz Emily Osment.

Georgie & Mandy's First Marriage - premiera w USA odbędzie się 17 października. Na razie nie wiadomo, kiedy serial zadebiutuje w Polsce oraz w jakim miejscu.