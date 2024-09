Władca Pierścieni 2024 - obsadzamy trylogię na nowo. Chwalcie nas lub besztajcie; Galadrielą piękność Hollywood

materiały prasowe/YouTube

Reklama

Władca Pierścieni to bez dwóch zdań jedna z najpiękniejszych i zarazem najważniejszych trylogii w całej historii kina. Monumentalne dzieło spod ręki Petera Jacksona do dziś uchodzi za wzorzec ekranowego i fabularnego piękna, podbijając serca kolejnych pokoleń fanów. To także prawdziwy triumf wyobraźni i to właśnie do jej użycia chcielibyśmy Was zachęcić. A gdyby tak ekranizacja książek J.R.R. Tolkiena powstawała w 2024 roku?...

Postanowiliśmy zaproponować Wam zabawę, jakiej na naEKRANIE.pl jeszcze nie było i oczami wyobraźni (choć nie tylko) skompletować obsadę hipotetycznej trylogii Władcy Pierścieni, biorąc pod uwagę współczesne realia. Kto zagrałby obecnie takie postacie jak Galadriela, Gandalf, Aragorn, Frodo, Arwena czy Saruman? Sama możliwość wyboru w tej materii przypomina niekończącą się opowieść.

Redakcyjnych propozycji w przypadku niektórych bohaterów było tak wiele, że koniec końców zdecydowaliśmy się przedstawić Wam je wszystkie, podając kilku kandydatów bądź kilka kandydatek do danej roli. Tak, jesteśmy pewni, że po zapoznaniu się z częścią z nich zupełnie się z nami zgodzicie. Z drugiej strony możemy zakładać w ciemno, że za inne nasze wybory będziecie chcieli nas zbesztać...

Władca Pierścieni w 2024 roku - obsadziliśmy trylogię na nowo; oto nasi kandydaci

Arwena - Gal Gadot

To będzie też doskonały moment, aby przypomnieć Wam prace sztucznej inteligencji, która swego czasu pokazała, jak bohaterowie powieści Tolkiena wyglądaliby zgodnie z książkowymi opisami:

Jak postacie z Władcy Pierścieni wyglądałyby wg książkowych opisów?

Władca Pierścieni - Aragorn (sztuczna inteligencja)