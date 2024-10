Nowy serial Watson ma datę premiery. Kiedy pomocnik Sherlocka wejdzie na ekrany?

Fot. Materiały prasowe

Watson to nowa, bardzo luźna interpretacja postaci znanych z książek o Sherlocku Holmesie autorstwa Arthura Conana Doyle'a. Tym razem bohaterem jest jego pomocnik, Watson, w którego wciela się Morris Chestnut. Decyzja o obsadzeniu czarnoskórego aktora w tym serialu inspirowanym postaciami z kart powieści spotkała się z negatywnymi reakcjami w mediach społecznościowych, ale nikt z twórców się do tego nie odniósł. Teraz telewizja CBS ustaliła, że premiera światowa serialu odbędzie się 26 stycznia 2025 roku. Obecnie nie wiadomo, kiedy serial trafi do Polski.

Watson - o czym jest serial?

Historia rozgrywa się sześć miesięcy po śmierci Sherlocka Holmesa, który zginął z ręki Moriarty'ego. Jego przyjaciel Watson porzuca rozwiązywanie zagadek kryminalnych i decyduje się skupić na tajemnicach medycznych. Dr. John Watson wznawia pracę lekarza, ale jego dawne życie depcze mu po piętach. Moriarty ma go na celowniku.

W obsadzie są także Eve Harlow, Peter Mark Kendall, Ritchie Coster, Inga Schlingmann oraz Rochelle Aytes.

Nie jest to pierwsza sytuacja, w której książkowy Watson jest pokazany inaczej niż w pierwowzorze. W serialu Elementary mieliśmy postać Jane Watson graną przez Lucy Liu. Choć początkowo również serial był za to krytykowany, szybko zdobył popularność wśród fanów, a produkcja doczekała się wielu sezonów.