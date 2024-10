Ci złoczyńcy nie zasługiwali na takich aktorów. Lista postaci, których nie uratował talent aktorski

fot. Walt Disney Pictures/Universal Pictures/Walt Disney Pictures

Każdy film można oceniać na podstawie jego scenariusza, realizacji, ale to postaci sprawiają, że czujemy przywiązanie do całości i śledzimy historię z zapartym tchem. Na pierwszym planie najczęściej stawia się postaci dobre, heroiczne, ale i w takich historiach ważne jest, aby taki bohater miał rywala, który potrafi zaleźć mu za skórę i rzucić mnóstwo kłód pod nogi. To tworzy konflikt, który potem trzyma w napięciu. Nie raz i nie dwa było tak, że złoczyńcy okazywali się ciekawsi i zapewniali więcej rozrywki od głównych bohaterów. Te postaci są często zapamiętywane na wiele dłużej od ekranowych herosów. Przykładów nie trzeba szukać daleko - Darth Vader, Joker, Hans Gruber.

W sporej mierze jest to zasługa aktorów, którzy wcielali się w dane postaci. Bez nich nie byłyby tak wyjątkowe. Zdarzało się jednak, że znakomitych aktorów dobierano do ról, które na nich zwyczajnie nie zasługiwały. Jest wiele filmów, które okazywały się niewypałami, a osoby biorące w nich udział mimo zostawienia całego swojego talentu na planie musiały dopisać do swojej filmografii potworki, o których woleliby zapomnieć.

Na tej podstawie przygotowaliśmy dla Was listę złoczyńców, którzy nie zasługiwali na aktorów, których im przydzielono. Ranking oparty jest na wyborach internautów, którzy głosowali dla serwisu Ranker. Sprawdźcie sami, które Oscarowe nazwiska znajdą się na niechlubnej liście.

Ci złoczyńcy nie zasługiwali na takich aktorów [RANKING]

17. Walton Goggins (Tomb Raider)