Nowy minimalistyczny smartfon Nothing Phone (2) – znamy ceny i datę premiery

fot. Nothing

Firma Nothing zapowiedziała Phone (2), swój niecierpliwie oczekiwany flagowy smartfon drugiej generacji. Stworzony z myślą o bardziej świadomym korzystaniu ze smartfona, Phone (2) prezentuje innowacyjny interfejs Glyph. Funkcja ta pozwala użytkownikom na zminimalizowanie interakcji z ekranem poprzez dostarczanie kluczowych informacji na pierwszy rzut oka. Phone (2) oferuje również przeprojektowany system Nothing OS 2.0, skoncentrowany na użyteczności i zaprojektowany tak, aby zminimalizować rozpraszanie uwagi, zapewniając jednocześnie szybkie i płynne działanie zgodnie z unikalną estetyką Nothing. Zasilany przez platformę mobilną Snapdragon® 8+ Gen 1, Phone (2) oferuje najbardziej zaawansowany smartfon Nothing do tej pory. Ma potężny podwójny tylny aparat o rozdzielczości 50 MP z zaawansowanymi algorytmami zapewniającymi realistyczne zdjęcia oraz efektowny 6,7-calowy wyświetlacz OLED z technologią LTPO.

fot. Nothing

W Phone (2) dostarczamy najwyższej klasy funkcje, jednocześnie zachęcając do bardziej świadomego korzystania ze smartfona poprzez innowacje w zakresie sprzętu i oprogramowania. Smartfon jest istotnym narzędziem w naszym życiu, ale coraz częściej staje się siłą rozpraszającą, sprawiając, że jesteśmy mniej obecni i mniej kreatywni

Nothing Phone (2): ikoniczny design

– powiedział Carl Pei, dyrektor generalny i współzałożyciel Nothing.

Phone (2) został precyzyjnie wykonany z dbałością o szczegóły, prezentując udoskonaloną iterację pierwszej generacji smartfona, Phone (1). Phone (2) charakteryzuje się ulepszoną estetyką dzięki zrównoważonemu i symetrycznemu podejściu do projektowania. Podejście to skrupulatnie uwzględnia kształt, kolor, położenie i teksturę każdego elementu. Ponadto urządzenie oferuje ulepszoną ergonomię dzięki o 1 mm cieńszej ramce i wyprofilowanemu szklanemu tyłowi.

fot. Nothing

Nothing Phone (2): nowy interfejs Glyph

Interfejs Glyph, kamień węgielny projektu smartfona Nothing, został opracowany, aby zachęcić użytkowników do większego zaangażowania w codzienne życie. Osiąga to poprzez dostarczanie krytycznych informacji bez konieczności ciągłego spoglądania na ekran. Ponadto zapewnia użytkownikom elastyczność w przypisywaniu spersonalizowanych sekwencji świetlnych i dźwiękowych do określonych kontaktów i aplikacji, pomagając im wyprzedzać przychodzące powiadomienia.

Nothing rozszerzył swój charakterystyczny interfejs Glyph w Phone (2), zwiększając liczbę segmentów LED w celu lepszej personalizacji i funkcjonalności. Interfejs Glyph może teraz działać jako wizualne odliczanie i śledzenie postępów w usługach przewozowych lub dostawczych. Wprowadza również dodatkowe funkcje, takie jak sprawdzanie głośności i minutnik. Dzięki powiadomieniom Essential Glyph użytkownicy mogą zachować koncentrację, nie tracąc żadnych kluczowych aktualizacji. Gdy nadejdzie powiadomienie od wybranych kontaktów lub aplikacji, prawy górny segment LED pozostanie zapalony, dopóki nie zostanie zaadresowany.

Dzięki innowacyjnemu narzędziu Glyph Composer, użytkownicy mogą jeszcze bardziej spersonalizować swoje wrażenia, tworząc własne, unikalne dzwonki Glyph.

fot. Nothing

Nothing OS 2.0

Napędzany ambicją zminimalizowania rozpraszania uwagi i promowania świadomego korzystania ze smartfona, Nothing OS oferuje szybkie, płynne wrażenia mocno zakorzenione w praktyczności, a jednocześnie odzwierciedlające estetykę projektowania Nothing.

Nothing OS 2.0 wprowadza nowy monochromatyczny układ i opcję eliminacji etykiet aplikacji. Zmiana ta pozwala użytkownikom na bardziej przemyślane poruszanie się po urządzeniu poprzez usunięcie rozpraszaczy uwagi. Nothing na nowo zdefiniowało użyteczność ekranu głównego i ekranu blokady za pomocą widżetów, umożliwiając użytkownikom dostęp do kluczowych funkcji bez konieczności otwierania aplikacji. Nothing OS 2.0 daje użytkownikom możliwość dostosowania projektu siatki, rozmiaru widżetów i motywów kolorystycznych, a także debiutuje nowymi układami folderów i ilustrowanymi okładkami.

fot. Nothing

Nothing Phone (2): potężne ulepszenia aparatu

Phone (2) zapewnia najbardziej zaawansowany aparat fotograficzny w smartfonach Nothing. Jest wyposażony w przedni aparat 32 MP i podwójny tylny aparat wyposażony w dwa zaawansowane czujniki 50 MP, z głównym czujnikiem Sony IMX890.

Wyposażony w zaawansowany 18-bitowy procesor sygnału obrazu (ISP), Phone (2) jest w stanie przetwarzać dane z kamery do 4000 razy wydajniej niż jego poprzednik, Phone (1). Ta potężna wydajność umożliwia telefonowi (2) wykorzystanie najnowocześniejszych algorytmów, co skutkuje niezrównanym poziomem dokładności zarówno zdjęć, jak i filmów. Przechwytując trzykrotnie więcej danych niż wcześniej, nowy algorytm Advanced HDR pobiera osiem klatek o różnych poziomach ekspozycji. Takie podejście pozwala zachować bogactwo skomplikowanych szczegółów w każdej klatce, łącząc je w celu stworzenia najbardziej realistycznego ostatecznego obrazu. Aby jeszcze bardziej poprawić wrażenia z korzystania z aparatu, Motion Capture 2.0, zaawansowana technologia oparta na sztucznej inteligencji, umożliwia identyfikację poruszających się obiektów w czasie rzeczywistym, zapewniając dokładne skupienie się na wszystkich kluczowych szczegółach w kadrze.

fot. Nothing

Phone (2) znacznie zwiększa możliwości nagrywania wideo, oferując oszałamiającą rozdzielczość 4K przy 60 klatkach na sekundę w głównym aparacie. Wrażenia są dodatkowo wzbogacone o tryb Action Mode, zapewniający płynne filmowanie nawet w ruchu. Dzięki wbudowanym funkcjom EIS (elektroniczna stabilizacja obrazu) i OIS (optyczna stabilizacja obrazu), użytkownicy mogą spodziewać się wyjątkowo płynnych rezultatów. Co więcej, przednia kamera zapewnia wciągające nagrania selfie w rozdzielczości 1080P przy 60 klatkach na sekundę.

Dążąc przede wszystkim do zapewnienia szybkiego i płynnego doświadczenia użytkownika, Nothing ulepszyło swoje oprogramowanie, aby szybkość otwierania aplikacji na Phone (2) była nawet dwukrotnie większa niż na Phone (1), jednocześnie udoskonalając ponad 500 przejść i animacji.

fot. Nothing

Nothing Phone (2): wydajność klasy premium

Phone (2) zasilany jest przez platformę mobilną Snapdragon® 8+ Gen 1 i baterię 4700 mAh, co zapewnia szybką wydajność i długi czas pracy na baterii, aby dotrzymać kroku użytkowników przez cały dzień. Użytkownicy mogą cieszyć się szybkim i bezprzewodowym ładowaniem, osiągając 50% pojemności baterii w niecałe 20 minut szybkiego ładowania przewodowego.

Wyposażony w najbardziej zaawansowany jak dotąd wyświetlacz w smartfonie Nothing, Phone (2) może pochwalić się 6,7-calowym wyświetlaczem LTPO OLED z adaptacyjną częstotliwością odświeżania w zakresie od 120 Hz do 1 Hz. Zapewnia to optymalne zużycie energii i najwyższą wydajność bez uszczerbku dla żywotności baterii.

fot. Nothing

Nothing Phone (2): zrównoważony rozwój

Telefon (2) stanowi kulminację trwających inicjatyw firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju. Pomimo bardziej zaawansowanych funkcji i komponentów niż jego poprzednik, Phone (2) osiąga redukcję emisji CO2 o 5 kg, co jest przykładem zaangażowania Nothing w zrównoważony rozwój na przestrzeni lat. Do tego osiągnięcia przyczyniły się następujące kluczowe inicjatywy:

Ramka, przyciski i końcówka tacki SIM wykonane w 100% z aluminium pochodzącego z recyklingu.

80% plastikowych części wykonanych z materiałów pochodzących z recyklingu i materiałów pochodzenia biologicznego.

Cyna pochodząca w 100% z recyklingu użyta na dziewięciu płytkach drukowanych.

Płyta główna wykonana w 100% z folii miedzianej pochodzącej z recyklingu.

Stal pochodząca w ponad 90% z recyklingu użyta do produkcji wszystkich 28 elementów tłoczonych ze stali.

Zero odpadów z procesu montażu kierowanych na wysypiska śmieci.

100% energii odnawialnej wykorzystywanej w zakładzie montażu końcowego i zakładzie produkcji aluminium z recyklingu.

Opakowanie bez plastiku z certyfikatem FSC MIX (The Forest Stewardship Council) z ponad 60% włókien pochodzących z recyklingu.

fot. Nothing

Nothing Phone (2): dostępność i ceny

Klienci w Polsce będą mogli zamawiać Phone (2) w przedsprzedaży od 17 lipca.

Phone (2) będzie publicznie dostępny w Polsce od 21 lipca.

Phone (2) będzie sprzedawany kolorze białym i ciemnoszarym, w trzech wariantach do wyboru: 8GB/128GB (2999 PLN), 12GB/256GB (3290 PLN) i 12GB/512GB (3790 PLN).

Pełną listę specyfikacji i funkcji można znaleźć na stronie nothing.tech. Aby być na bieżąco ze wszystkimi nowościami, zapraszamy do śledzenia Nothing na Instagramie, TikToku i Twitterze.