Składana motorola razr 40 już dostępna w Polsce. Oryginalny design w atrakcyjnej cenie!

fot. Motorola

Smartfon został zaprojektowany z myślą o osobach wyznaczających trendy i zapewnia nie tylko wyjątkowy komfort użytkowania, ale także niezatarte wrażenia zmysłowe. Motorola razr 40 zaskakuje swoją funkcjonalnością i wyjątkowo korzystną ceną w porównaniu do innych dostępnych na rynku składanych smartfonów. Łączy kieszonkowy i kompaktowy format z możliwościami zewnętrznego wyświetlacza OLED o przekątnej 1,5”. Dodatkowy ekran pozwala szybką na interakcję ze smartfonem oraz sprawdzenie powiadomień.

fot. Motorola

Po rozłożeniu modelu razr 40 jego atutem jest ogromny ekran pOLED FHD+ o przekątnej 6,9”, odświeżany z częstotliwością do 144 Hz i wspierający standard HDR10+. Zapewnia on znakomite parametry wyświetlanego obrazu, a w połączeniu z wielowymiarowym dźwiękiem może być znakomitym źródłem rozrywki. Smartfon posiada również potężny zestaw aparatów i pojemną jak na składane urządzenie baterię.

Motorola razr 40 ma ten sam zawias w kształcie łezki, który można znaleźć we flagowym modelu razr 40 ultra. Jest to sprawdzone i solidne rozwiązanie, umożliwiające całkowite złożenie smartfonu na pół. Największą różnicą pomiędzy oboma urządzeniami jest brak pełnowymiarowego wyświetlacza zewnętrznego. Razr 40 oferuje jednak wszystkie funkcje typowe dla smartfonów z wyższej półki - jego sercem jest wydajny procesor Snapdragon 7 Gen 1.

fot. Motorola

Motorola razr 40: wszystko na pierwszy rzut oka

Interaktywny wyświetlacz zewnętrzny OLED o przekątnej 1,5” oferuje szeroką, wystarczającą dla większości użytkowników funkcjonalność. Można dzięki niemu m.in.: przeglądać powiadomienia, sterować odtwarzaniem muzyki, sprawdzić kalendarz oraz pogodę. Motorola opracowała nowe sposoby konfiguracji tego dodatkowego ekranu – użytkownik sam decyduje o tym jak będzie z niego korzystał:

Panele: konfigurowalne panele pozwalają nadać priorytet temu, co najważniejsze. Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby łatwo uzyskać dostęp do pogody czy kalendarza i przeglądać powiadomienia na pierwszy rzut oka;

Personalizacja: do wyboru są różne style zegarów Moto. Panele na ekranie głównym można również przeciągać i upuszczać, aby dopasować je do własnych potrzeb;

Odtwarzacz multimediów: nagrania można odtwarzać, wstrzymywać i pomijać z wyświetlacza zewnętrznego.

fot. Motorola

Motorola razr 40: składany smartfon z potężnymi możliwościami foto i wideo

Motorola razr 40 ma moduły aparatu o najwyższej rozdzielczości spośród wszystkich składanych urządzeń firmy Motorola. Główny aparat ma matrycę 64 MP z optyczną stabilizacją obrazu (OIS), która eliminuje rozmycia powstałe w wyniku niepożądanego ruchu ręki fotografa. Laserowy autofocus wykorzystuje sensor ToF, dzięki czemu smartfon nawet przy słabym oświetleniu jest w stanie błyskawicznie złapać ostrość na wybranym obiekcie.

Pełnię możliwości fotograficznych modelu razr 40 widać na ujęciach szerokokątnych i ekstremalnych zbliżeniach, co jest możliwe dzięki wspierającemu główny aparat modułowi 13 MP. Łączy on w sobie możliwości obiektywu ultraszerokokątnego i Macro Vision. Sprawdzi się zarówno w trakcie robienia grupowego selfie, jak i przy ujęciach makro.

fot. Motorola

Korzystając z aparatu przedniego o rozdzielczości 32 MP, można prowadzić wideorozmowy w wysokiej rozdzielczości. Składany format pozwala na wykorzystanie razr 40 w trybie lusterka lub do wygodniejszego robienia selfie – smartfon można stabilnie ustawić na płaskiej powietrzni. Technologia Quad Pixel umożliwia uzyskanie nawet 4-krotnie większej światłoczułości w bardziej wymagających warunkach pogodowych czy przy słabym oświetleniu.

Motorola razr 40 ułatwia również tworzenie treści. Dzięki Flex View użytkownicy mogą robić ultraszerokokątne selfie głównym aparatem. Można też zamknąć razr 40 i nadal używać aparatu tylnego, a tryby przełączać przeciągnięciem palca po zewnętrznym wyświetlaczu. Aparatem można również sterować prostymi gestami dłoni - wystarczy nacisnąć przycisk głośności i pokazać gest dłonią, a tryb zdjęcia z uśmiechem magicznie dokończy ujęcie. Kolejną funkcją ułatwiającą robienie zdjęć jest Fotobudka - prosty gest otwartą dłonią uruchamia samowyzwalacz. Po odliczeniu czasu aparat robi 4 zdjęcia z rzędu w 3-sekundowych odstępach umożliwiających przygotowanie się i zmianę pozy. Z uzyskanych 4 fotografii można zrobić kolaż w Zdjęciach Google.

fot. Motorola

Do tworzenia jeszcze bardziej zaawansowanych treści idealnie nadaje się również tryb Dual Capture. Umożliwia on nagrywanie wideo aparatem przednim i tylnym jednocześnie, dzięki czemu można świetnie zarejestrować reakcje osób po obu stronach obiektywów i oglądać je na podzielonym ekranie.

Motorola razr 40: wciągająca rozrywka i długi czas pracy

Nowy Razr 40 imponuje ogromnym i płynnym wyświetlaczem, ale obraz to nie wszystko. Smartfon pozwala również doświadczyć lepszych wrażeń dźwiękowych dzięki Dolby Atmos®. Za sprawą tej technologii można się cieszyć bogatszym, wielowymiarowym dźwiękiem, który wydobywa więcej głębi, wyrazistości i szczegółów z każdej formy rozrywki. Wszystko to jest możliwe dzięki korzystaniu z głośników stereo w smartfonie lub słuchawek. Nowa technologia dźwięku przestrzennego Spatial Sound by Moto sprawia, że dźwięk jest jeszcze bardziej wciągający i wypełnia przestrzeń wokół użytkownika, niezależnie od tego, czy słucha on muzyki, czy streamuje swój ulubiony program.

Motorola razr 40 daje też możliwość swobodnego grania w najnowsze gry mobilne i oglądania VOD w wysokiej rozdzielczości za sprawą wydajnego procesora Snapdragon 7 Gen 1 wykonanego w litografii 4 nm. Oferuje on zarówno łączność 5G, wsparcie dla Wi-Fi w standardzie 6e jak i Bluetooth 5.3. Jego możliwości uzupełnia 8 GB pamięci RAM (LPDDR4X) i 256 GB[1] pamięci wewnętrznej (UFS 2.2).

Nowy smartfon firmy Motorola wyróżnia się także baterią o stosunkowo dużej pojemności (4200 mAh) jak na urządzenie z klapką. Użytkownik może liczyć na cały dzień pracy na jednym ładowaniu. Smartfon można szybko naładować dzięki wsparciu dla technologii TurboPower[2] 30 W. Wspierane jest również ładowanie bezprzewodowe (5 W)[3].

fot. Motorola

Motorola razr 40: niepowtarzalna funkcjonalność

Nowy razr 40 pracuje pod kontrolą systemu Android 13, rozszerzonego zaledwie o kilka rozwiązań opracowanych przez firmę Motorola. Oferuje proste gesty, personalizację funkcji rozrywkowych oraz stylu użytkownika, a przede wszystkim pozwala na lepsze zabezpieczenie urządzenia dzięki platformie ThinkShield for mobile oraz Motor Secure i Moto KeySafe.

Motorola razr 40 wyróżnia się innowacjami nie tylko technicznymi — wyznacza też nowe trendy w dziedzinie ekologicznego opakowania i wzornictwa produktu. Przyjazne dla środowiska pudełko nie zawiera tworzyw sztucznych, jest zadrukowane naturalnym atramentem sojowym, a wykorzystane w nim materiały pochodzą z recyklingu i nadają się do ponownego przetworzenia. Nowe urządzenie zaskoczy i zachwyci konsumentów doznaniem zmysłowym: markowym zapachem, który można poczuć po otwarciu pudełka ze smartfonem.

fot. Motorola

Motorola razr 40: cena i dostępność

Smartfon motorola razr 40 (8/256 GB) debiutuje w Polsce w trzech wersjach kolorystycznych: fioletowej (Summer Lilac), kremowej (Vanilla Cream) oraz zielonej (Sage Green). Rekomendowana cena detaliczna urządzenia to 3999 zł. Smartfon będzie można nabyć w sieciach sprzedaży: RTV EURO AGD, Media Expert, Media Markt, X-KOM, Neonet i Komputronik. Trafi również do oferty operatorów sieci: Play, Plus i T-Mobile.

fot. Motorola

[1] Pamięć dostępna dla użytkownika jest mniejsza ze względu na wiele czynników, w tym system operacyjny, oprogramowanie oraz inne funkcje wykorzystujące część tej pojemności i może ulegać zmianie wskutek aktualizacji oprogramowania.

[2] Ładowanie TurboPower™ jest dostępne tylko przy użyciu ładowarki Motorola TurboPower™. Kompatybilna ładowarka TurboPower 33 W jest dodana w komplecie, chociaż maksymalna moc ładowania urządzenia wynosi 30 W. Ładowarka Motorola TurboPower™ 33 W nie zwiększa maksymalnej mocy ładowania urządzenia. Bateria musi być mocno wyczerpana. Szybkość ładowania zmniejsza się wraz z poziomem naładowania baterii. Wszystkie dane dotyczące żywotności baterii są podane w przybliżeniu i na podstawie mieszanego profilu wykorzystania przez medianę użytkowników, z uwzględnieniem trybów działania i gotowości w optymalnych warunkach sieciowych. Rzeczywisty czas działania baterii różni się w zależności od wielu czynników, takich jak moc sygnału, ustawienia sieci i urządzenia, temperatura, stan baterii i wzorce wykorzystania.

[3] Ładowarka bezprzewodowa jest do nabycia osobno.