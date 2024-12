Sonic 3 ma scenę po napisach. Fani będą być zachwyceni tym, co zapowiada

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

W Polsce na 3. część Sonica będzie trzeba poczekać aż do Nowego Roku, ale niebieski jeż zawita w USA do kin znacznie wcześniej, bo już 20 grudnia 2024 roku. Już teraz odbyło się kilka pokazów przedpremierowych i tradycyjnie oznacza to pojawienie się spoilerów w sieci. Na X (wcześniej Twitter) można już znaleźć krążące sceny po napisach w nadchodzącej adaptacji popularnej serii gier.

Reżyser filmu, Jeff Fowler, już jakiś czas temu zapowiadał, że zakończenie po raz kolejny zasygnalizuje dalszy kierunek dla serii. Wcześniej w ten sposób zapowiedziano występy Knucklesa i Shadowa.

Fajnie jest widzieć fanów debatujących w sieci o tym, kto pojawi się następny.

To kto faktycznie będzie następny? UWAGA NA SPOILERY!

Sonic 3. Szybki jak błyskawica - scena po napisach

W scenie po napisach widzimy Sonica toczącego pojedynek z robotycznymi wersjami samego siebie. To nic nowego dla serii. Dr. Eggman stworzył Metal Sonica jako tajną broń przeciwko bohaterowi. To wysoce zaawansowana istota, która jest złą wersją Sonica. Bohater staje do walki z jednym z nich, ale wkrótce zostaje otoczony przez znacznie więcej przeciwników. To wtedy na ratunek przychodzi mu zakapturzona postać, która bez większego problemu pozbywa się zagrożenia za pomocą charakterystycznego młota, który fani na pewno rozpoznają. Tą postacią, jak się okazuje po odsłonięciu twarzy, jest Amy Rose.

To delikatna, łagodna i dziewczęca postać, która jest szalenie i obsesyjnie zakochana w Sonicu. Często zdarza się jej wpadać w szał i atakować przeciwników za pomocą swojego młota. Amy fascynuje się tarotem, przeznaczeniem i przyszłością, którą potrafi przewidywać. Jest też świetną tropicielką.

Sonic 3. Szybki jak błyskawica - fabuła, premiera

To najbardziej ekscytująca przygoda Sonica, jaką zobaczymy do tej pory. Sonic, Talis i Knuckles ponownie połączą siły jako jedna drużyna. Tym razem staną do walki przeciwko potężnemu wrogowi, Shadowowi. To tajemniczy czarny charakter z zupełnie nowymi mocami, kompletnie inny niż wszyscy poprzedni przeciwnicy drużyny Sonica. Bohaterowie nie dorównują mu swoimi zdolnościami i są zmuszeni poszukać nowego sojuszu, by pokonać Shadowa i ocalić planetę.

Premiera w polskich kinach została zaplanowana na 3 stycznia 2025 roku.