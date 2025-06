Tron: Ares – czy ktoś wróci z Dziedzictwa? Garrett Hedlund zabrał głos

fot. materiały prasowe

Tron: Ares to nowa historia, ale wychodzi od końcowego motywu Tron: Dziedzictwo, w którym dowiedzieliśmy się, że programy mogą jakoś przeniknąć do świata rzeczywistego. Dlatego też pierwszy teaser trzeciej części pokazywał inwazję programów na jedno z miast Stanów Zjednoczonych. Wielu fanów oczekuje, że Quorra lub Sam Flynn (Garrett Hedlund) pojawią się w filmie, ale nie zostało to w żaden sposób potwierdzone.

Garrett Hedlund w Tron: Ares?

Nie jest to potwierdzone, ani też zdementowane. Odpowiedź aktora jednak może sugerować, że się pojawi – ale trudno spekulować, jak duża lub jak mała może być to rola. Tak odpowiedział:

– Wiesz co? Pozostawmy tę niejasność, niech sobie wisi w powietrzu...

Pomimo tej odpowiedzi sam aktor nie może się doczekać, by widzowie znów weszli w świat serii Tron. Jako fan również niecierpliwie oczekuje seansu.

Główną rolę Aresa gra Jared Leto. W obsadzie są również Evan Peters, Jeff Bridges, Greta Lee, Jodie Turner-Smith, Cameron Monaghan, Sarah Desjardins, Hasan Minhaj, Arturo Castro i Gillian Anderson.

Tron: Ares – premiera w październiku w kinach.