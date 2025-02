Nowy spot filmu Novocaine. Gwiazda The Boys z odpornością na ból

fot. materiały prasowe

Novocaine to nowa produkcja z gwiazdorską obsadą i ciekawym, niecodziennym motywem w roli głównej. Co robi człowiek, gdy odkryje, że wcale nie czuje bólu? Odpowiedzi na to pytanie udzieli częściowo nowy spot produkcji.

Novocaine - nowy spot

W sieci pojawił się nowy spot filmu Novocaine, w którym gra m.in. Jack Quaid (The Boys) oraz Amber Midthunder (Predator: Prey). Gwiazda serialu Prime Video wciela się w chłopaka chcącego uratować swoją dziewczynę. Odkrywa przy tym, że jest w pełni odporny na jakikolwiek ból.

Novocaine - co wiadomo o filmie?

Tak Paramount opisuje nadchodzący film:

Kiedy dziewczyna jego marzeń zostaje porwana, zwyczajny Nate zamienia swoją niezdolność do odczuwania bólu w nieoczekiwaną siłę w walce, by ją odzyskać.

Do obsady należy również Jacob Batalon, dobrze znany fanom Marvela jako kumpel Petera Parkera/Spider-Mana, Ned Leeds. Na ekranie zobaczymy również Raya Nicholsona, który ostatnio występował w horrorze Uśmiechnij się 2. Za kamerą stanęli Dan Berk i Robert Olsen. Film powstał na podstawie scenariusza napisanego przez Larsa Jacobsona.

Światowa premiera filmu została zaplanowana na 14 marca 2025 roku.