Glen Powell o filmie Twisters. Czy jakkolwiek nawiązuje do pierwowzoru?

Twisters jest jedną z najbardziej oczekiwanych premier na rok 2024. Ze względu na swój związek z hitem z lat 90., Twisterem, nadchodząca produkcja często jest mylnie postrzegana jako sequel bądź reboot. Scenarzysta już potwierdził, że film nie jest kontynuacją klasyka, a jeden z grających w nim aktorów - Glen Powell - potwierdził te słowa. Czy zatem pojawią się jakiekolwiek elementy nawiązujące do pierwowzoru?

Twisters - Glen Powell o filmie

W wywiadzie dla magazynu Vogue, Powell przyznał, że film jest kompletnie odrębną historią. Z jego słów wynika, że ma niewiele wspólnego z Twisterem z 1996 roku.

- Nie próbujemy odtworzyć historii z pierwowzoru. To kompletnie oryginalna historia. Nie ma w niej bohaterów oryginału, więc tak naprawdę nie jest kontynuacją. To odrębna opowieść, dziejąca się we współczesności.

Aktor potwierdził także zakończenie zdjęć do filmu, co miało miejsce parę dni temu. Dodatkowo, zapowiedział, że główna tematyka produkcji powinna przyciągnąć widownię. Właśnie ona jest wystarczająco podobna do pierwowzoru.

Tom Cruise - Kiedy pracowałem nad Top Gunem,poruszył naprawdę interesującą kwestię. Powiedział: "Jeśli chcesz tworzyć filmy o konkretnym rozmiarze oraz skali, musisz zrozumieć, co połączy wszystkich na całym świecie, w każdym terytorium". Myślę, że walka ludzi z pogodą to bardzo uniwersalna koncepcja, która pokazuje, jak bezsilni jesteśmy w obliczu tych kataklizmicznych sił.

Twister również o tym opowiadał. Przypomnijmy, że film przedstawiał historię naukowców, którzy postanawiają rozprawić się z ogromnym tornado, nadciągającym nad Amerykę.

Twisters - data premiery została zaplanowana na 17 lipca 2024 roku.