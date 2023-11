Nowy Wiedźmin - Andrzej Sapkowski o nadchodzącej książce. Kiedy premiera?

fot. CD Projekt

Jak donosi Redanian Intelligence, czyli niezawodne źródło zajmujące się tematyką Wiedźmina, Andrzej Sapkowski zdradził istotne informacje o swojej nadchodzącej książce. Pisarz na festiwalu Comic Con w Wiedniu poruszył kwestię fabuły oraz podał orientacyjną datę premiery.

Nowy Wiedźmin – kiedy premiera książki?

Andrzej Sapkowski wyjawił, że niezatytułowana jeszcze powieść ze świata Wiedźmina pojawi się w Polsce w ciągu roku. Oznacza to więc, że premiera planowana jest na końcówkę 2024 roku. Natomiast kilka miesięcy później, czyli na początku 2025 roku, tytuł zostanie wydany w innych krajach świata.

Nowy Wiedźmin – o czym historia?

Tak Andrzej Sapkowski skomentował swoje plany:

- Zrobili serial na podstawie jednego z opowiadań. Potem zmusili mnie, abym napisał jego kontynuację. Nie narzekam. Dzięki temu mam pieniądze na czynsz.

Kłopot w tym, że nie powstał żaden serial będący adaptacją jednego opowiadania Andrzeja Sapkowskiego. Prawdopodobnie doszło do pomyłki. Wiemy natomiast, że powstał film anime The Witcher: Sirens of the Deep na podstawie opowiadania zatytułowanego Trochę poświęcenia. Internauci spekulują, że może chodzić o kontynuację tej historii (zwłaszcza że anime pojawi się pod koniec 2024 roku), ale nie jest to pewne. Fakt pozostaje jeden: książka jest kontynuacją jednego z opowiadań, którym zainteresowany był Netflix.

Kilka lat temu Andrzej Sapkowski powiedział, że jeśli napisze nową historię dziejącą się w świecie Wiedźmina, to nie będzie to kontynuacja książkowej sagi, a prequel lub jakaś poboczna opowieść.