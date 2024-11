Kapitan Ameryka i Falcon wciąż będą duetem, mimo emerytury Steve'a Rogersa. Jak to możliwe?

Marvel

Przyjaźń między Samem Wilsonem i Stevem Rogersem była ważnym wątkiem w MCU. Ostatecznie to Falcon przejął tarczę i obowiązki Kapitana Ameryki. Nie został jednak z tym wszystkim sam. Wygląda na to, że tak jak wcześniej, Kapitan Ameryka będzie miał swojego Falcona. Joaquín Torres grany przez Danny'ego Ramireza ma stać się pomocnikiem Sama Wilsona. Ich wątek ma wprowadzić trochę potrzebnego ciepła do politycznego thrillera, jakim będzie Nowy wspaniały świat.

„Jest między nimi niesamowita dynamika starszego i młodszego brata” – zdradził reżyser Julius Onah w rozmowie Empire. –„Będzie to głównym źródłem emocjonalnych momentów w filmie.”

Reżyser dodał, że Joaquín Torres i Sam Wilson są również "wspaniałymi wojownikami" i nowy Kapitan Ameryka ma kilka asów w rękawie.

„Ci goście to niesamowici wojownicy. I Sam był tu i tam. Ma kilka asów w rękawie i w trakcie filmu zdobędzie informacje, które staną się kolejnymi narzędziami w jego arsenale, gdy stanie w obliczu nawet najbardziej niemożliwych zagrożeń.”

Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat ma zadebiutować 14 lutego 2025 roku. Dajcie znać, czy zamierzacie wybrać się do kina na seans.

