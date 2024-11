Kapitan Ameryka 4 z kolejnymi dokrętkami!? Anthony Mackie wraca na plan i dzieli się nowym zdjęciem

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Niedawno Marvel Studios podzieliło się nowym zwiastunem do filmu Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat. Będzie to kinowy debiut dla nowej wersji kultowego herosa, którego tarczę przejął Sam Wilson (Anthony Mackie). O filmie spekulowano już od dawna. W sieci pojawiały się informacje o wielu dokrętkach, które zmieniły sporą część produkcji. Przyznali się do tego nawet aktorzy pracujący nad produkcją. Jeden z nich rzucił określeniem, iż "kręcił film dwa razy".

Kiedy wydawało się, że już nic nie pójdzie źle, to w Internecie opublikowano teraz nowe zdjęcia przedstawiające Anthony'ego Mackiego z powrotem na planie Kapitana Ameryki 4. Możliwe, że chodzi tylko o drobne dokrętki, które niewiele zmienią, ale zważywszy na negatywne opinie z pokazów testowych, podczas których film nazwano "niepotrzebnym" i "nudnym", można też podejrzewać, że nowe przygody Kapitana Ameryki czeka kolejna metamorfoza.

Kapitan Ameryka 4 - nowe zdjęcie w kostiumie

Anthony Mackie podzielił się też na Instagramie nowym zdjęciem w kostiumie. Co ciekawe - to jeszcze kostium z końcówki serialu Falcon i Zimowy żołnierz. Swój post podpisał słowami:

Szczęśliwego Dnia Weteranów, Ameryko. Wszystkim naszym mężczyznom i kobietom w mundurach dziękuje za ich służbę i poświęcenie.