Nowy Zmierzch powstanie. Książka Midnight Sun została zapowiedziana

Bella Swan i Edward Cullen powrócą? Saga Zmierzch jest niezwykle popularną marką także dziś, kiedy od ostatniej książki i filmowej produkcji minęło sporo czasu. Stephenie Meyer, autorka książek ogłosiła w 2018 roku, że pracuje nad nową odsłoną z serii, której tytuł miałby brzmieć Midnight Sun. Dodatkowo autorka chciała napisać trzy książki opowiadające o losach drugoplanowych do tej pory bohaterów: Jacoba i Renesmee. Na razie nie wiadomo jaki jest los wspomnianych historii o Jacobie, ale potwierdzono właśnie datę wydania Midnight Sun wraz ze szczegółami projektu.

Autorka książki ogłosiła, że nowa książka trafi do księgarń 4 sierpnia 2020 roku w Stanach Zjednoczonych. Midnight Sun wróci do początku znajomości Belli i Edwarda, ale pokaże nam historię widzianą oczami nie bohaterki, a wampira. W 2018 roku pojawiły się sygnały, że na nową historię czekają producenci filmowi i sytuacja miałaby przypominać tę z prequelem Igrzysk Śmierci - wydanie książki zbiegłoby się z premierą adaptacji. To pozostaje jednak na razie w sferze spekulacji.

Zobaczcie też okładkę:

Materiały prasowe

Midnight Sun miało być pierwotnie wydane w 2008 roku, wraz z zakończeniem Sagi Zmierzch. Jednak rękopis książki wyciekł do Internetu, co spowodowało, że Meyer musiała porzucić wcześniejsze plany. Fani zastanawiali się, czy autorka kiedykolwiek zmieni zdanie i wyda powieść, ale przez wiele lat w ogóle nie wracano do tego tematu. Teraz jednak mamy oficjalne potwierdzenie daty wydania książki.