NVIDIA Canvas wykorzysta karty RTX, aby wygenerować realistyczne pejzaże

Źródło: NVIDIA

Rozwój branży sztucznej inteligencji zaowocował pojawieniem się licznych projektów z zakresu generatywnych sieci przeciwstawnych (GAN), które wykorzystują technologię uczenia maszynowego do usprawnienia działania współczesnych algorytmów. W gronie tych innowatorów nie zabrakło NVIDII, która na szeroką skalę eksperymentuje ze sztuczną inteligencją zarówno w branży gamingowej, motoryzacyjnej jak i badawczej. A jej GauGAN, algorytm wyszkolony w tworzeniu realistycznych obrazów, właśnie doczekał się porządnej aktualizacji.

Pierwszą wersję GauGAN-a mogliśmy podziwiać w webowej odsłonie już w 2019 roku, dziś przeobraziła się w natywną aplikację NVIDIA Canvas. Niestety, z jej potencjału skorzysta dość wąskie grono użytkowników, gdyż przystosowano ją do współpracy z komputerami wyposażonymi w specjalistyczne karty graficzne NVIDIA GeForce Quadro bądź Titan RTX. Mimo to warto spojrzeć, jak ogromny potencjał tkwi w tym oprogramowaniu:

Główne zasady funkcjonowania GauGAN-a w nowej odsłonie pozostały niezmienne – użytkownik wybiera narzędzia-kolory, którymi wypełnia przestrzeń roboczą. Każdy z kolorów jest przypisany do konkretnego obiektu (drzewa, trawa, niebo, woda etc), które mówią algorytmowi, co ma wyrenderować w wyznaczonej przestrzeni. Po wskazaniu, w jakim stylu chcemy stworzyć nasze dzieło, algorytm zacznie pracę i będzie w czasie rzeczywistym uzupełniać docelowy obraz o nowe elementy.

GauGAN-a przystosowano do renderowania krajobrazów, ale według NVIDII nic nie stoi na przeszkodzie, aby w przyszłości stworzyć podobne oprogramowanie wyspecjalizowane w generowaniu architektury czy nawet sylwetek ludzi.

NVIDIA Canvas dostępna jest w wersji beta, oprogramowanie pobierzemy ze strony producenta.