NVIDIA spowolni produkcję kart RTX 2060, aby wypromować serię RTX 3000

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Zdjęcie: Nvidia

Sytuacja na rynku elektroniki użytkowej w ostatnich miesiącach jest dość napięta, pandemia koronawirusa wydrenowała magazyny z podstawowych podzespołów półprzewodnikowych, które wykorzystywane są do produkcji wszystkich urządzeń elektronicznych. To doprowadziło zarówno do wzrostu ceny zakupu tych podzespołów, jak i pojawienia się przestojów na liniach produkcyjnych.

W obiegu jest obecnie zbyt mało tych podzespołów, aby zaspokoić potrzeby wszystkich przedsiębiorstw odrabiających postcovidowe straty. Korporacje technologiczne muszą uważniej zarządzać swoimi fabrykami, aby zapewnić odpowiednią podaż ich produktów. Ale co to oznacza dla nas, konsumentów?

W przypadku NVIDII na przykład ograniczenie liczby kart RTX 2060, które w najbliższym czasie trafią do sklepów. Jak poinformował serwis ITHome, użytkownicy forum Board Channel zrzeszającego dystrybutorów oraz producentów elektroniki ujawnili interesującą notę NVIDII wysłała do partnerów biznesowych. Korporacja informuje w niej o zredukowaniu o połowę dostaw podzespołów potrzebnych do wytworzenia kart RTX 2060. Wszystko po to, aby zwiększyć dostępność nowszych, wydajniejszych układów z linii RTX 3000.

Warto zauważyć, że tym ruchem NVIDIA wycofuje się ze swojej strategii z początku 2021 roku. W lutym amerykańska korporacja poinformowała o zwiększeniu mocy przerobowych fabryk odpowiedzialnych za produkcję RTX-a 2060 oraz GTX-a 1050 Ti, aby tym ruchem zrekompensować wysokie ceny kart z rodziny RTX 3000 wywindowane m.in. przez górników kryptowalutowych.

Najwyraźniej w obecnej sytuacji dalsze wspieranie produkcji starszych podzespołów jest nieopłacalne i firma wolu skupić się na wytwarzaniu nowszych, droższych kart, które lepiej zrekompensują wzrost cen podstawowych układów elektronicznych.

A jak to wszystko przełoży się na dostępność serii RTX 3000? Na razie trudno przewidzieć, choć można spodziewać się, że na półkach sklepowych pojawi się więcej układów z tej linii. Co nie oznacza, że ich cena automatycznie spadnie – zapotrzebowanie na nowe RTX-y jest tak duże, że jeszcze przez wiele miesięcy o zakupie ich w cenie rekomendowanej przez producenta będziemy mogli tylko pomarzyć.