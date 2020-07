GeForce NOW w końcu dogada się ze Steamem!

Zdjęcie: Nvidia

Choć NVIDIA GeForce NOW w swojej bieżącej odsłonie projektowana była z myślą o ścisłej współpracy z wirtualnymi platformami gamingowymi pokroju Steama czy Epic Games Store, dopiero teraz amerykańska korporacja na dobre bierze się za integracje partnerskich usług. W najnowszej aktualizacji firma wprowadzi możliwość zsynchronizowania biblioteki Steam z platformą GeForce NOW.

To zmiana, za którą użytkownicy optowali od dawna. Choć w zasobach GeForce NOW znajdziemy mnóstwo gier odpalanych za pośrednictwem sklepu Valve, dotychczas musieliśmy wyszukiwać je ręcznie za pośrednictwem zintegrowanej wyszukiwarki. Ta działa co prawda bardzo dobrze, ale konieczność ręcznego sprawdzania, czy daną grę odpalimy poprzez GeForce NOW, mogła irytować. Zwłaszcza jeśli czyjaś biblioteka Steama obejmuje kilkaset produkcji.

Teraz proces synchronizacji platform będzie przebiegał automatycznie. Wystarczy, że w zakładce Setting aktywujemy funkcję Game Sync, a GeForce NOW samoczynnie doda do naszej biblioteki te gry ze Steama, które są kompatybilne z usługą. Do pełni szczęścia brakuje jeszcze wprowadzenia analogicznego mechanizmu dla Epic Games Store oraz dodania wsparcia dla serwisu GOG.

Oprócz tego w tym tygodniu NVIDIA dodała do zasobów GeForce NOW kolejne 11 tytułów: