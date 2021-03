NVIDIA potwierdza, że nieumyślnie zdjęto blokadę na kopanie kryptowalut

Źródło: NVIDIA

Pecetowcy zainteresowani graniem na ultra są dziś w niezwykle trudnej sytuacji. Topowe karty graficzne rozchodzą się na pniu, a upolowanie ich w cenach rekomendowanych przez producentów graniczy z cudem. Wszystko z powodu kryptowalutowej gorączki, która rozgorzała na nowo i przyczyniła się do wzrostu zapotrzebowania górników na podzespoły z górnej półki wydajnościowej.

Szał na kryptowaluty sprawił, że mniej zamożni gracze nie mają szans na to, aby zaktualizować peceta do wymagań współczesnych gier. NVIDIA ruszyła im z pomocą, zapowiadając wdrożenie do budżetowych kart graficznych RTX 3060 systemowych ograniczeń wydajności w wydobywaniu kryptowalut. Miało to zniechęcić górników do wykupywania tych najtańszych układów nowej generacji od NVIDII na potrzeby koparek. Niestety firma omyłkowo zdjęła blokadę w ostatniej aktualizacji.

Do sterowników deweloperskich nieumyślnie dołączono kod wykorzystywany na potrzeby wewnętrze firmy, który zdjął limiter hasha w niektórych wersjach RTX 3060. Te sterowniki zostały już usunięte – poinformowali przedstawiciele NVIDII redakcję serwisu The Verge w krótkim oświadczeniu.

Mimo iż korporacja usunęła feralną aktualizację z oficjalnej dystrybucji, kod zdejmujący blokadę kryptowalutową w łatce 470.05 beta krąży już po sieci. Górnicy zainteresowani zdjęciem ograniczeń dla kart RTX 3060 nie będą mieli najmniejszego problemu z odnalezieniem go w internecie. A co za tym idzie, trud włożony przez NVIDIĘ w zwiększenie dostępności nowych kart dla graczy właśnie został zaprzepaszczony.