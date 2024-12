"Popsujesz Thora!". Taika Waititi ujawnia powód, dla którego zgodził się pracować z Marvelem

Marvel

Taika Waititi po raz kolejny odniósł się do ataków, które przed premierą filmu Thor: Ragnarok w jego stronę wymierzyła kultura nerdów. Reżyser w rozmowie z serwisem Entertainment Weekly opowiedział również o swoich początkach pracy dla Marvela, zdradzając prawdziwy powód przyjęcia propozycji Domu Pomysłów - jest on aż do bólu ludzki.

Twórca zdradza:

Wyreżyserowanie Thora wystrzeliło mnie w "nerdosferę", jeśli można tak to ująć. Miałem naprawdę cudowne, spokojne życie, ale gdy przyjąłem ofertę, no cóż, nerdzi przyszli do mnie i zaczęli powtarzać: "Ty to popsujesz! Ten facet popsuje Thora!".

Waititi nie rozumiał tego typu głosów - w jego ocenie świat ekranowego boga burzy i piorunów był właściwie niemożliwy do "popsucia" po nieudanym Mrocznym świecie z 2013 roku. Reżyser stwierdza:

Pytałem ich: "O co wam znowu chodzi?". A oni odpowiadali: "Zepsujesz to, Thor był taki fajny". Zanim opuściłem Twittera, pisałem im: "Nie wiecie, o czym mówicie, dopóki film nie będzie miał swojej premiery".

Prawdziwy powód przyjęcia oferty Marvela i niechęć do komentowania Miłości i gromu

Nowozelandczyk wyjawił też, dlaczego zdecydował się pracować w ramach MCU:

To nie było w moich planach zawodowych. Klepałem jednak wtedy biedę, a właśnie urodziło mi się drugie dziecko, więc pomyślałem, że to świetna okazja, aby wyżywić moje dzieci.

Waititi dodaje, że na dobre wrócił do łask nerdów podczas pracy nad serialem The Mandalorian - fani mieli dać mu specjalną "przepustkę" do zajęcia się projektem. Co ciekawe, nadal niechętnie wypowiada się jednak o Miłości i gromie sprzed 2 lat. Dopytywany przez dziennikarza o swoją ocenę produkcji, reżyser postanowił odwoływać się jedynie do tego, jak bardzo pokochał Natalie Portman i Christiana Bale'a, komplementując również muskulaturę Chrisa Hemswortha.

