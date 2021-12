Matrix: Zmartwychwstania - o czym opowiada Matrix? Reżyserka o teoriach fanów

fot. youtube.com/ONE Media

Premiera filmu Matrix w 1999 roku miała trwały wpływ na kinematografię - efekty wizualne robiły ogromne wrażenie, ale też fabuła i jej niejednoznaczność wpisały się w kulturę fanów interpretujących dzieła kultury na forach internetowych. Historia sióstr Wachowskich oferowała spore możliwości jeśli chodzi odszukiwanie znaczeń i sensów. Przez lata pojawiło się całe mnóstwo teorii, nawet konserwatyści widzieli w kolorach pigułek Demokratów i Republikanów. Jeszcze inni twierdzili, że mamy do czynienia z filmem filozoficznym, traktatem o uległości człowieka wszelkiej technologii.

Niedługo potem pojawiła się teoria dotycząca tego, że Matrix jest alegorią transpłciowości. Lilly i Lana Wachowskie lata po premierze ujawniły, że są osobami transpłciowymi. Reżyserka filmu Matrix: Zmartwychwstania w jednym z wywiadów ujawniła, że przez ostatnie 20 lat zabawnie czytało się wszystkie te pomysły fanów.

Starałam się pokazać te doświadczenia we wczesnej sekwencji [Matrix: Zmartwychwstania]. Dla niektórych jest to bardzo sztywna, niemal ideologiczna interpretacja; nie widzą nic zabawnego w tym, że ich perspektywa jest bardziej motywowana systemem niż sam Matrix.

Dodała jednak, że nie interesuje jej kontrolowanie cudzych doświadczeń ani interpretacji. Jest wdzięczna, że widzowie potraktowali ich pracę na tyle poważnie, by zaangażować się w filozoficzny dialog z filmem i resztą fanów. Z kolei aktorka Jessica Henwick wcielająca się w postać Bugs uważa, że Matrix traktuje o ciągłym dokonywaniu wyborów w świecie, w którym nic nie jest już bezstronne. W rozmowie z EW.com wtóruje jej Keanu Reeves:

Myślę, że film zaoferował nam narzędzie do kwestionowania naszych systemów kontroli poprzez pytania typu: co jest prawdziwe? Czym jest rzeczywistość? Gdzie jesteśmy? Kim jesteśmy? Jakie siły działają na nas? Gdzie jest miłość? Co jest dla nas ważne?

