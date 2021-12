The Silent Sea - koreański serial sci-fi; zwiastun. W obsadzie aktorzy ze Squid Game i Kingdom

Materiały Prasowe

Netflix ujawnił pierwszy zwiastun i plakat nadchodzącego południowokoreańskiego thrillera sci-fi, The Silent Sea. Reżyserem produkcji jest Choi Hang-yong.

W gwiazdorskiej obsadzie zobaczymy Gong Yoo (Zombie Express, Squid Game, Goblin) oraz Bae Doonę (Sense8, Kingdom, The Drug King).

The Silent Sea - zwiastun

W serialu wystąpią również Lee Joon (My Father is Strange), Kim Sun-young (Reply 1988), Lee Mu-saeng (The World of the Married), Lee Sung-wook (Persona) i inni.

The Silent Sea - fabuła

Akcja rozgrywa się w przyszłości na Ziemi. The Silent Sea opowiada historię członków specjalnego zespołu wysłanego w celu zabezpieczenia tajemniczej próbki z opuszczonej placówki badawczej na księżycu.

The Silent Sea

Gong Yoo pojawił się w Squid Game jako rekruter graczy. Tym razem wcieli się w rolę Han Yun-jae, lidera zespołu eksploracyjnego, który musi wykonać kluczową misję. Bohater stawia bezpieczeństwo swojej grupy ponad wszystko.

Bae Doona zagra astrobiologa. Jako doktor Song Ji-an dąży do tego, aby odkryć prawdę kryjącą się za wypadkiem w opuszczonej stacji badawczej Balhae Base na Księżycu.

The Silent Sea - data premiery

8-odcinkowa drama będzie dostępna na platformie Netflixa już 24 grudnia 2021 roku.