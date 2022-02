Obcy - 8. pasażer Nostromo - fani odtworzyli cały film w 60 sekund. Użyli do tego... domowych przedmiotów

fot. Folks Films // zrzut ekranu z youtube.com

Obcy - 8. pasażer Nostromo to kultowy horror sci-fi z lat 70. W nim załoga statku kosmicznego Nostromo, zaintrygowana tajemniczymi sygnałami z opustoszałej planety, odkrywa na miejscu dziwną formę życia. Nie wiedzą, że jedynym jej celem jest całkowita destrukcja rodzaju ludzkiego. Film wyreżyserował Ridley Scott. W głównych rolach wystąpili Sigourney Weaver, Tom Skerritt, John Hurt, Veronica Cartwright, Harry Dean Stanton i Ian Holm.

Grupa kanadyjskich filmowców z Folks Films postanowiła odtworzyć cały film Obcy - 8. pasażer Nostromo w 60 sekund używając domowych przedmiotów codziennego użytku. Stworzyli go do konkursu “10k One Minute Movie”, który odbywa się na terenie Kanady. Jury z Corus Radio wybierze dziesiątkę najlepszych produkcji. Zwycięzca otrzyma 10 tys. dolarów.

Zobaczcie poniżej Alien in 60 Seconds, w którym odtworzono kilka pamiętnych scen z filmu. Efekt jest zarówno imponujący, jak i nieco rozbrajający.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.