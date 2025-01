Squid Game 2 znów bije rekordy. Kontrola bezpieczeństwa wśród najpopularniejszych filmów Netflixa

fot. Netflix

Reklama

W niecałe trzy tygodnie kontynuacja serialu Squid Game stała się trzecim najchętniej oglądanym sezonem telewizyjnym w historii Netflixa. Siedmioodcinkowy sequel zdobył kolejne 26,3 miliony wyświetleń w dniach 6-12 stycznia, stając się najchętniej oglądanym tytułem tygodnia. Łącznie, od premiery 26 grudnia, serial został obejrzany 152,5 miliona razy. Wyższy wynik osiągnął już tylko 1. sezon oraz Wednesday z Jenną Ortegą.

Inne seriale, które cieszyły się sporą oglądalnością w zeszłym tygodniu, to Tęsknię za tobą (15,2 mln) oraz Świt Ameryki (10,4 mln). Oba tytuły przodowały na liście poświęconej anglojęzycznym produkcjom telewizyjnym.

Fot. Materiały prasowe

Kontrola bezpieczeństwa w TOP 5!

Świąteczny thriller Kontrola bezpieczeństwa z Taronem Egertonem w roli głównej jest chętnie oglądany nawet po Gwiazdce. Osiągnął kolejne 7,2 mln wyświetleń, co stawia go na 5. miejscu na liście anglojęzycznych najpopularniejszych filmów na Netflixie. Tym znalazł się obok hitów takich jak Nie otwieraj oczu czy Projekt Adam. Zostało mu jeszcze sporo czasu na ich wyprzedzenie, ponieważ do końca okna premierowego pozostało 59 dni.

fot. Netflix

Netflix tak opisuje fabułę swojego nowego hitu:

Każdego roku w Boże Narodzenie miliony podróżnych bezpiecznie latają samolotem, jednak w tym roku będzie inaczej. Na lotnisku pojawia się bowiem tajemniczy podróżny, który próbuje przewieźć ze sobą tajemniczą walizkę. Szantażuje pracownika lotniska, któremu w razie niepowodzenia planuje odebrać bliską osobę.

Zarówno Kontrolę bezpieczeństwa, jak i nowe odcinki Squid Game, oceniliśmy pozytywnie. Zachęcamy do przeczytania naszych recenzji.