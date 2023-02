Obcy horyzont: thriller szpiegowski ukaże się w przyszłym tygodniu

Czarna Owca

W przyszłym tygodniu, nakładem wydawnictwa Czarna Owca, ukaże się thriller szpiegowski zatytułowany Obcy horyzont. Akcja powieści rozpocznie się w 1995 roku w ośrodku Szkolenia Kadr Wywiadu w Starych Kiejkutach, ale bohaterowie wkrótce zostaną wplątani w światową rozgrywkę pomiędzy mocarstwami, a sceną ich działań będzie duży fragment świata, od Korei Północnej po Szeszele.

Autorami książki są Marcin Faliński (były oficer wywiadu, bestsellerowej trylogii historyczno-szpiegowskiej Operacja Rafael, Operacja Singe i Operacja Retea i powieści sensacyjnej W czerwonej sieci) oraz Rafał Barnaś - historyk z wykształceni, członek kanadyjskiego think tanku Centre for Military Intelligence and Security Studies, a także autor powieści Młodzieniec i Trujące akta oraz współautor biografii Szpieg. Najstarszy zawód świata i powieści sensacyjnej W czerwonej sieci.

Obcy horyzont ukaże się w najbliższą środę, ósmego lutego.

Obcy horyzont - opis i okładka książki

Źródło: Czarna Owca

Stare Kiejkuty, Ośrodek Szkolenia Kadr Wywiadu, wiosna 1995 roku.

Do ośrodka przybywa tajemniczy mężczyzna, którego zadaniem jest wybranie najzdolniejszych adeptów. To oni będą realizować specjalną operację wywiadowczą wspomagającą wejście Polski do struktur euroatlantyckich.

To wyjątkowo ważna misja, bo rosyjski wywiad aktywnie pracuje nad pokrzyżowaniem polskich planów. Od jej powodzenia zależy także bezpieczeństwo nuklearne całego świata.

Troje wybranych oficerów szybko zostaje wciągniętych w bezwzględną grę pomiędzy wielkimi mocarstwami. Szpiegowska rozgrywka prowadzi ich przez Afrykę, Seszele, Azję oraz Koreańską Republikę Ludowo-Demokratyczną rządzoną przez komunistyczny reżim Kimów.

Czy polskim oficerom wywiadu uda się wypełnić misję, która zmieni nie tylko losy Polski, ale też części świata?