Obcy - ksenomorfy są łączone ze zwierzętami. Tak wygląda hybryda

Marvel

Ksenomorfy to jedne z najbardziej śmiercionośnych i kultowych potworów w historii science fiction. Przez lata otrzymaliśmy ich wiele odmian zarówno w filmach, jak i komiksach. Teraz Marvel może być bliski wprowadzenia kilku nowych hybryd. Otóż w nowych komiksach stacja Epsilon to placówka badawcza, w której przetrzymywany jest nowy okaz ksenomorfa - embrion Alpha. Jednak Alpha nie jest jedynym okazem na stacji. W jednym panelu widać roztrzaskane słoiki i szklane rurki, w których znajdowały się inne. Jeden wydaje się być podobny do dinozaura, biorąc pod uwagę przednie i tylne pazury, prążkowany ogon, kształt głowy i uzębienie.

W komiksie Alien #2 dowiadujemy się, że „niektóre” obiekty badań to zwierzęta ziemskie - co sugeruje, że mogą istnieć kolejne okazy będące hybrydą ksenomorfów i ziemskiej fauny.

Alien #2

Dla przypomnienia w latach 90. firma Kenner Products stworzyła hybrydowe figurki ksenomorfów/zwierząt, które pojawiły się wraz z minikomiksami Dark Horse, ale żaden z okazów nie pojawił się w całej serii. Wśród nich były hybryda nosorożca, hybryda byka i hybryda węża.