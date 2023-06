Obcy - nowy komiks ujawnia, która nazwa gatunku jest kanoniczna. Nie jest to Ksenomorf

Źródło: materiały prasowe

Ksenomorf pojawił się pierwszy raz w filmie Obcy - 8. pasażer Nostromo z 1979 roku w reżyserii Ridleya Scotta, ale jego nazwa padła dopiero w sequelu Obcy - decydujące starcie z 1986 roku. Kiedy marines otrzymali od swojego dowódcy informacje o tym, z czym przyjdzie im się zmierzyć, prowadzący spotkanie określił obcych mianem "ksenomorfów", co w zasadzie jest innym określeniem na "obcych". Termin ten nie miał być zatem nazwą, ale raczej sposobem opisania ich natury. Nazwa przyjęta została jednak przez fanów i zakotwiczyła w naszej świadomości jako nazwa gatunku tych istot. Jednak wydawało się, że prawdziwa nazwa została ujawniona na początku tego roku w komiksie Aliens vs Predator vs Terminator #1 autorstwa Marka Schultza i Mela Rubiego.

W komiksie na stacji kosmicznej zaglądamy do laboratorium, w którym prowadzona była operacja polegająca na połączeniu ksenomorfów z zaawansowanymi technologicznie androidami. Czytelnicy widzą lekarza podczas eksperymentów z probówkami ksenomorfów i właśnie wtedy odnosi się do nich jako "Linguafoeda Acheronsis". Technicznie nie jest to zatem nowa nazwa dla ksenomorfów, bo jest to ich pierwsza oficjalna nazwa gatunku, która pojawia się w kanonie. Wcześniej padało wiele innych określeń, jak "Crawler" lub "The Organism", ale alternatywne nazwy nie były związane z nauką.

materiały prasowe

W nowym komiksie opracowywanym we współpracy 20th Century Studios i Marvel Comics, pada teraz inne łacińskie określenie. W Alien #2 autorstwa Declana Shalveya i Andrei Broccardo, zespół wykopaliskowy natrafia na martwe gniazdo wypełnione ksenomorfami. Jeden z pracowników rozpoznaje je, identyfikując gatunek jako "Xenomorph XX121", AKA "internecivus raptus". Fraza oznacza "morderczego złodzieja". Nazwa ta obecna była we franczyzie, ale nigdy nie została przyjęta za kanon. Wspomniane wcześniej "linguafoeda acheronsis", uznane za oficjalną nazwę, wprowadziło tylko dodatkowo zamieszanie jeśli chodzi o nazwę dla Obcych. Internecivus raptus będzie więc teraz uznane za jedyny poprawny termin.