Nowe logo Wonder Mana. Kiedy może się pojawić pierwsza zapowiedź?

O Wonder Manie nadal cicho, ale nieoficjalne doniesienia pozwalają dowiedzieć się więcej o zapowiedzianym na grudzień miniserialu Marvela. Kiedy może pojawić się pierwsza zapowiedź? Aktor pokazał też nowe logo.
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Wonder Man 
MCU
Wonder Man fot. Marvel Studios
Wonder Man to zapowiedziany już jakiś czas temu miniserial Marvela, który ma opowiedzieć historię Simona Williamsa i pokazać jego drogę od gwiazdy Hollywood do prawdziwego superbohatera. O projekcie jest dość cicho, a materiałów promocyjnych było niewiele pomimo zbliżającej się premiery - produkcja ma zadebiutować w grudniu 2025 roku. 

Były szef Marvel Television o powrocie Daredevila. Jest sprostowanie - to nie były seriale Netflixa

Nowe informacje zapewnił Daniel Richtman, rzetelny scooper z branży. Jego zdaniem Wonder Man nadal będzie okraszony szyldem "Marvel Spotlight". Oznacza to produkcje, do których obejrzenia nie jest konieczna znajomość szerszego MCU. Innym przykładem takiego serialu jest Echo, która mimo powiązania z Daredevilem przeszła raczej bez echa. Wówczas pojawiły się wątpliwości, czy Marvel będzie kontynuować pokazywanie seriali pod tym banerem, ale jak się okazuje - jak najbardziej tak. To też wskazuje na to, że Wonder Man będzie zamkniętą, jednorazową historią, a nie wprowadzeniem bohatera do MCU.

Z kolei gwiazda projektu, Yahya Abdul-Mateen II opublikował ciekawe zdjęcie na Instagramie, które prawdopodobnie ujawniło nowe logo serialu. Niewykluczone, że pokrywa się to ze spekulacjami, wedle których podczas New York Comic-Con miałaby zadebiutować pierwsza oficjalna zapowiedź wideo. Wydarzenie to ma miejsce w sobotę, 11 października 2025 roku. 

Źródło: comicbook.com

