Zdjęcia z planu serialu Harry Potter. Oto Chłopiec, który przeżył

Pojawiły się nowe zdjęcia z planu serialu Harry Potter od HBO. Są na nich Dominic McLaughlin, który gra główną rolę, a także Bel Powley, wcielającą się w ciocię Petunię. Aktorzy mają na sobie stroje z lat 90. 1. sezon jest adaptacją książki Harry Potter i kamień filozoficzny. Fani spekulują, że poniższe ujęcia pochodzą z okresu, w którym Vernon Dursley próbował uciec z rodziną przed listami z Hogwartu. To dopiero początek historii młodego czarodzieja.

Harry Potter - zdjęcia z planu

Zdjęcia możecie zobaczyć poniżej.

Dominic McLaughlin jako Harry Potter na planie serialu HBO Zobacz więcej

Harry Potter - co wiadomo o serialu?

Showrunnerką serialu jest Francesca Gardiner. Mark Mylod pełni rolę reżysera. Zdjęcia obecnie trwają w Wielkiej Brytanii, a pierwszy sezon będzie składał się z 10 odcinków.

W obsadzie znaleźli się Dominic McLaughlin jako Harry Potter, Arabella Stanton jako Hermiona Granger, Alastair Stout jako Ron Weasley, Lox Pratt jako Draco Malfoy, Rory Wilmot jako Neville Longbottom, Leo Earley jako Seamus Finnigan, Alessia Leoni jako Parvati Patil, Sienna Moosah jako Lavender Brown, Amos Kitson jako Dudley Dursley, John Lithgow jako Albus Dumbledore, Janet McTeer jako Minerva McGonagall, Paapa Essiedu jako Severus Snape, Nick Frost jako Rubeus Hagrid, Luke Thallon jako Quirinus Quirrell, Louise Brealey jako Madam Rolanda Hooch, Paul Whitehouse jako Argus Filch, Katherine Parkinson jako Molly Weasley, Johnny Flynn jako Lucius Malfoy, Bel Powley jako Petunia Dursley, Daniel Rigby jako Vernon Dursley, Anton Lesser jako Garrick Ollivander, Bertie Carvel jako Cornelius Fudge oraz Asha Soetan jako Angelina Johnson.

Premiera serialu Harry Potter na HBO Max odbędzie się w 2027 roku.

