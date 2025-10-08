placeholder
Hulk zmiażdży absolutnie wszystko. Najbardziej szalony komiks Marvela w historii?

Marvel planuje bodaj najbardziej szaloną serię komiksową w swojej historii. Nadchodzi Hulk: Smash Everything, opowieść, w której Zielony Goliat zacznie miażdżyć wszystkich i wszystko - niektóre z pomysłów na zbliżające się starcia są naprawdę ekstrawaganckie. 
Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
marvel 
Hulk komiks
Hulk: Smash Everything Marvel
Marvel udostępnił w sieci oficjalną zapowiedź Hulk: Smash Everything, rozpisanej na 5 zeszytów serii, której autorami są scenarzysta Ryan North i rysownik Vincenzo Carratù. Choć do premiery jej pierwszej odsłony zostało jeszcze prawie 2 miesiące, już teraz wśród fanów superbohaterów bywa ona określana "najbardziej szalonym komiksem" w całej historii Domu Pomysłów. Nie może być jednak inaczej, skoro tytułowa postać ma zmiażdżyć właściwie wszystko. 

Wiemy już, że Zielony Goliat w Smash Everything będzie podróżował po czasie i przestrzeni, musząc raz po raz demonstrować swoją niewyobrażalną siłę. Czekają go na tym polu niezwykle wymagające próby, później natomiast zacznie się miażdżenie: innych bohaterów, dinozaurów czy sił kosmicznych - a na tym wcale nie koniec. Jak czytamy w opisie fabuły dwóch premierowych zeszytów:

Czy Hulk naprawdę jest najsilniejszy ze wszystkich? Pewnie jest mocniejszy od większości LUDZI... Ale czy naprawdę jest silniejszy od WSZYSTKIEGO? Od dinozaurów? Planet? Grawitacji? Sił kosmicznych? Przekonaj się sam, bo kiedy mówimy, że Hulk staje do walki z każdym, to nie żartujemy! Szykujcie się na nieprzerwaną akcję w klasycznym stylu Marvela!

Zostańcie z nami, bo już w styczniu nadejdzie Hulk: Smash Everything #2, w którym HULK MIAŻDŻY HISTORIĘ! Koniec sprawdzianu, prawdziwi wyznawcy Marvela – czas na kolejną lekcję historii! Przez wieki uczeni wierzyli, że dinozaury to jedne z najgroźniejszych stworzeń, jakie kiedykolwiek stąpały po Ziemi w erze prehistorycznej... dopóki nie pojawił się HULK. Pangea? Ewolucja? Zapomnijcie! Historia, jaką znacie, za chwilę zostanie ZMASAKROWANA!

Hulk: Smash Everything - plansze i okładki z komiksu Marvela

Hulk: Smash Everything #1 - oficjalna zapowiedź komiksu Marvela

Hulk: Smash Everything #1 - oficjalna zapowiedź komiksu Marvela
Źródło: Marvel
North zdradza, że tworząc swoją serię chciał pokazać protagonistę w sytuacjach, w których Zielony Goliat jeszcze nigdy nie był - samo ich wymyślanie sprawiało mu radość. Wiele wskazuje też na to, że celem wędrówki postaci i nieustannego miażdżenia ma być rzeczywistość, w której został już tylko Hulk. 

Marvel - najlepsze komiksy w historii. Odrobinę szokujemy w naszym rankingu 

40. Nieskończoność (2013; scenariusz: Jonathan Hickman, rysunki: Jim Cheung, Jerome Opena, Dustin Weaver) – z całą pewnością jeden z najciekawszych komiksów ostatniej dekady. Armia złożona ze starożytnej kosmicznej rasy, Budowniczych, przemierza cały wszechświat, niszcząc kolejne napotkane cywilizacje. Avengers i międzygalaktyczne imperia chcą jej stawić czoło, jednak tym samym Mściciele narażają naszą planetę na niebezpieczeństwo. Ważny jest także świetnie rozpisany wątek polityczny, pokazujący relacje Ziemi z kosmiczną społecznością.
40. Nieskończoność (2013; scenariusz: Jonathan Hickman, rysunki: Jim Cheung, Jerome Opena, Dustin Weaver) – z całą pewnością jeden z najciekawszych komiksów ostatniej dekady. Armia złożona ze starożytnej kosmicznej rasy, Budowniczych, przemierza cały wszechświat, niszcząc kolejne napotkane cywilizacje. Avengers i międzygalaktyczne imperia chcą jej stawić czoło, jednak tym samym Mściciele narażają naszą planetę na niebezpieczeństwo. Ważny jest także świetnie rozpisany wątek polityczny, pokazujący relacje Ziemi z kosmiczną społecznością.
39. Marvel Zombies (2005-2006; Robert Kirkman, Sean Phillips) – uniwersum Marvela zostaje zaatakowane przez tajemniczy wirus, który superbohaterów zmienia w zombie. Już sam punkt wyjściowy jest intrygujący, jednak jego wykonanie jest jeszcze lepsze. Wyobraźcie sobie bowiem świat, którego obrońcy widzą w ludzkości łatwy obiekt zaspokojenia swoich, wyjątkowo krwiożerczych potrzeb…
38. Tajne imperium (2017; Nick Spencer, rysunki – m.in. Steve McNiven, Daniel Acuna, Andrea Sorrentino i inni) – jedna z najbardziej szokujących opowieści w całej historii Domu Pomysłów, w której Kapitan Ameryka zmienił front i zaczął dążyć do przejęcia władzy nad światem. Tylko sam ten fakt wywołuje w czytelniku dyskomfort, jednak to wcale nie koniec niespodzianek…
37. Wolverine: Broń X (1991; Barry Windsor-Smith) – opowieść tę powinniśmy traktować jako jedną z najmroczniejszych, jakimi podzielił się z czytelnikami Marvel. Logan zostaje tu poddany serii okrutnych testów w laboratorium rządowym. Później, odarty z człowieczeństwa, zamienia się w maszynę do zabijania. Ta wersja Rosomaka może Wam się śnić po nocach…
36. Avengers: Saga o Korvacu (1978; sc. Jim Shooter, George Perez, Len Wein i inni, rys. Sal Buscema, George Perez, David Wenzel) – Korvac to człowiek-maszyna z XXXI wieku, który po porażce z rąk Strażników Galaktyki poznaje tajemnice wszechświata i rozważa jego całkowity podbój. Naprzeciw mu stają Avengers; to jedna z pierwszych tak emocjonalnych w wydźwięku historii o Mścicielach.
35. Thunderbolts (1997-1998; Kurt Busiek, Mark Bagley) – wyobraźcie sobie świat bez superbohaterów, w którym jedyną szansą na przetrwanie naszej planety staje się grupa byłych kryminalistów… Pomysł brzmi znajomo, jednak zrealizowany przez Busieka wybrzmiewa kapitalnie. Warto też dodać, że doskonale dziś znani fanom komiksów Thunderbolts jako grupa debiutowali właśnie w tej serii.
34. Daredevil: The Man Without Fear (1993; Frank Miller, John Romita Jr.) – gdy Frank Miller był jeszcze natchnionym Frankiem Millerem, z komiksowymi postaciami robił prawdziwe cuda. W swojej opowieści o Diable Stróżu zagłębił się w jego mitologię tak mocno, że nawet relacja Matta Murdocka z ojcem stała się dla odczytania tej postaci większa niż życie. Wszyscy miłośnicy Daredevila powinni zacząć swoją z nim przygodę właśnie od tej historii.
33. Runaways: Pride and Joy (2003/2008; Brian K. Vaughan, Adrian Alphona) – komiksowy debiut drużyny, który zupełnie zrewolucjonizował podejście twórców powieści graficznych do nastoletnich bohaterów. Grupa nastolatków pozornie niczym się nie wyróżnia, jednak z czasem odkrywa prawdę o swoich rodzicach i własnym życiu. Choć serial na bazie tej serii bywa oceniany różnie, komiksowy pierwowzór bez dwóch zdań jest pozycją obowiązkową.
32. Ms. Marvel (2014-2015; G. Willow Wilson, Adrian Alphona) – kolejny młodzieżowy trop na tej liście, w dodatku jeszcze lepiej osadzony we współczesnym kontekście politycznym. Kamala Khan, zwykła dziewczyna z Jersey, zaczyna odkrywać swoją tożsamość; sęk w tym, że w międzyczasie zyskuje jeszcze nadnaturalne moce… Postać ta szturmem wdarła się do panteonu najpopularniejszych postaci Marvela.
31. Avengers kontra X-Men (2012; sc. Brian Michael Bendis, Matt Fraction, Jason Aaron, Ed Brubaker, Jonathan Hickman, rys. John Romita Jr., Olivier Coipel, Adam Kubert) – możemy się spierać o ocenę jakości tej serii, ale to wciąż jeden z najważniejszych i, moim zdaniem, najlepszych crossoverów ostatnich lat. Szeroko zakrojone starcie pomiędzy dwiema najsłynniejszymi grupami superbohaterów zostało przedstawione jako konflikt wielopoziomowy – wcale nie chodzi tu o to, by Mściciele z mutantami wzięli się tylko za łby.
30. Śmierć Kapitana Ameryki (2007-2008; Ed Brubaker, Steve Epting) – znakomity trhiller szpiegowski, w którym Steve Rogers w trakcie wojny domowej staje na czele buntowników. Rzecz w tym, że Red Skull chce wykorzystać całą sytuację, by raz na zawsze pozbyć się odwiecznego wroga. Cap jest bliski śmierci, co z całą pewnością może wpłynąć na losy Bucky’ego Barnesa, Sama Wilsona i całego uniwersum…
29. Avengers: Under Siege (1963; Roger Stern, Sal Buscema) – jedna z pierwszych ważnych historii z udziałem Avengers jako grupy. To tutaj Baron Zemo i dowodzeni przez niego Mistrzowie Zła chcieli się wedrzeć do siedziby Mścicieli, którzy zostali narażeni na śmiertelne niebezpieczeństwo. Choć od premiery opowieści minęło blisko 60 lat, historia ta wciąż porusza; wcześniej nikt nie zdawał sobie sprawy, że więksi niż życie superbohaterowie mogą być nadzwyczaj śmiertelni…
28. Iron Man: Extremis (2005-2006; Warren Ellis, Adi Granov) – bez dwóch zdań jedna z najlepszych opowieści poświęconych Iron Manowi, odczytująca mitologię tej postaci we współczesnym duchu. Poruszono tu nawet wątek zgubnego wpływu nowych technologii na dzisiejszy świat – co ciekawe, wielu czytelników zapamiętało choćby długą dywagację Tony’ego Starka nad naturą sztucznego kombinezonu i człowieka, który go zakłada.
27. Spider-Man: Niebieski (2002-2003, Jeph Loeb, Tim Sale) – fantastyczna opowieść o Człowieku Pająku, której najistotniejszy wątek – aspekt emocjonalny – poruszy każdego czytelnika. Peter Parkers jest tu rozdarty między Gwen Stacy a Mary Jane Watson, a jego przyjaciel, Harry Osborn, wciąż rzuca mu kłody pod nogi. Dla znakomitej większości czytelników jest to okazja, aby spojrzeć na Spider-Mana z zupełnie innej perspektywy.
26. Tajna Inwazja (2007-2008; Brian Michael Bendis, Leinil Francis Yu) – zmiennokształtni Skrulle infiltrowali naszą planetę tak długo, że niekiedy przybierali tożsamość najsłynniejszych superbohaterów. Kapitalnie sprawdza się tu fabularny punkt wyjścia, który pokazuje, że atak na uniwersum Marvela może przebiegać zupełnie po cichu; element zaskoczenia wykorzystany w pełni.
25. Nieśmiertelny Iron Fist (2006-2009; Ed Brubaker, Matt Fraction, David Aja, Travel Forman, Sal Buscema i inni) – u progu XXI wieku Daniel Rand wciąż pozostawał drugoligowym herosem w panteonie Domu Pomysłów. Za sprawą tej serii awansował jednak na należne mu miejsce. I tak czytelnicy mają tu okazję zapoznać się z jego mitologią na współczesną modłę, będąc często zabieranymi w dalekowschodnie rejony, dające znakomity kontrast dla zasadniczej osi fabularnej.
24. Avengers: Wojna Kree ze Skrullami (1971-1972; Roy Thomas, Sal Buscema, Neal Adams, John Buscema) – fani Marvela od zawsze wiedzieli, że rasy Kree i Skrulli toczą ze sobą wojnę, trwającą w zasadzie od tysiącleci. Roy Thomas wpadł jednak na genialny pomysł, aby Ziemię ulokować w połowie drogi między jednymi a drugimi. W ten sposób narodziła się jedna z najlepszych opowieści o międzygalaktycznych przygodach Avengers i Kapitana Marvela, do dziś uznawana za niezwykle istotną na kosmicznym poletku Domu Pomysłów.
23. Życie i śmierć Kapitana Marvela (1982; Jim Starlin, Chris Claremont, Jim Shooter, David Michelinie i inni) – opowieść do dziś uznawana za jeden z najbardziej wzruszających komiksów Marvela wszech czasów. Wojownik rasy Kree musi tu stawić czoło Thanosowi; w rozgrywce idzie o przetrwanie całego wszechświata. Starlin zdołał wycisnąć potencjał tkwiący w tej historii jak cytrynę, próbując poruszyć czytelnika.
22. Iron Man: Demon w butelce (1979; David Michelinie, John Layton, John Romita Jr., Carmine Infantino) – fani MCU doskonale wiedzą, że Justin Hammer to jeden z najzacieklejszych wrogów Tony’ego Starka. Co jednak wtedy, gdy ten ostatni poza rywalem musi się zmierzyć z własnymi demonami? Po latach triumfu Kinowego Uniwersum Marvela ta komiksowa opowieść wydaje się jeszcze bardziej ludzka, pokazując nam Iron Mana przede wszystkim jako pełnego ułomności człowieka.
21. Hawkeye (2012-2015; Matt Fraction, David Aja, Javier Pulido, Alan Davis) – “Moje życie to walka” i inne tomy wchodzące w skład tej serii przedstawiają codzienność Clinta Bartona, z jego domem i relacjami z przyjaciółmi na czele. Ta znakomicie rozpisana i równie świetnie narysowana opowieść pozwoli nam spojrzeć na świat superbohaterów nieco inaczej – choćby zapytać, w jaki sposób są tu w stanie przetrwać ci, którzy żadnych nadludzkich mocy nie posiadają.
20. Marvel 1602 (2003-2004; Neil Gaiman, Andy Kubert) – o tym, że Gaiman jest wybitnym pisarzem, chyba nie trzeba nikogo przekonywać. W „1602” zabrał on superbohaterów Marvela do alternatywnego świata, pokazując czytelnikom takie postacie jak sir Nicholas Fury czy sir Stephen Strange. Uderza zwłaszcza fascynujący klimat opowieści, poruszającej wątki historyczne, społeczne i polityczne z ogromną wnikliwością. To także jeden z najciekawszych pomysłów fabularnych w całej historii Marvela.
19. Vision (2015; Tom King, Gabriel Hernandez Walta) – wielokrotnie nagradzana, jedna z najważniejszych i najlepszych opowieści Marvela nie tylko ostatnich lat, ale i w całej historii wydawnictwa. Tytułowy bohater chce tu być po prostu człowiekiem – do tego celu potrzebna mu jest jednak rodzina. Famila Visionów wprowadza się więc niedaleko nas i mieszka z nami po sąsiedzku. Czasami wydaje się, że jest bardziej ludzka, niż moglibyśmy przypuszczać…
18. X-Men: Sezon pierwszy/Bóg kocha, człowiek zabija (1982; Chris Claremont, Brent Anderson) – wielebny William Stryker ma w życiu zasadniczo jeden cel: wytępić wszystkich mutantów. Jest tak zdeterminowany, że po telewizyjnej debacie z Charlesem Xavierem… porywa Profesora X. Na tym jednak nie koniec niespodzianek. Claremont nie boi się tu brać się za łby z kontrowersyjnymi tematami, dzięki czemu napisana przez niego opowieść jest wciąż aktualna, nawet po blisko 4 dekadach od jej powstania.
17. Astonishing X-Men (2004-2006; Joss Whedon, John Cassaday) – późniejszy twórca “Avengers” I “Czasu Ultrona” przez fanów Marvela jest chyba zapamiętany jeszcze lepiej jako autor legendarnego już komiksu o mutantach. Whedon odczarował bowiem komiksowym X-Menów w oczach publiki, znakomicie łącząc ich mitologię ze współczesnością. To także niesamowicie intensywne pod względem rozwoju akcji opowieść, pełna świetnych twistów fabularnych.
16. X-Men: Era Apocalypse’a (1995-1996; Mark Waid, Warren Ellis, Jeph Loeb i inni) – wielki event, w którym świat mutantów stanął na głowie. Jak wyglądałoby uniwersum, gdyby Charles Xavier zginął przed powołaniem do życia pierwszego składu X-Men? Władzę w Ameryce przejąłby potężny Apocalypse, a rzeczywistość zaczęłaby przypominać tę z filmu Mad Max. W tym świecie to Magneto stanął po stronie aniołów i ruszył do walki ze zbrodniarzem, a Cyclops i jego brat Havoc przeszli na ciemną stronę mocy.
15. Anihilacja (2005-2007; Keith Giffen, Dan Abnett, Andy Lanning, Mike Breitweiser i inni) – to jeden z najlepszych kosmicznych crossoverów Marvela wszech czasów. Władca Strefy Negatywnej, Annihilus, wraz ze swoją armią chce zniszczyć całe uniwersum – naprzeciw niego staje niewielka armia bohaterów… Ta szeroko zakrojona historia wciąga bez reszty, a ilość rozbudowanych wątków potrafi przytłoczyć.
14. Trylogia Galactusa (1966; Stan Lee, Jack Kirby) – fascynująca opowieść, w której wprowadzono postacie Pożeracza Światów i Silver Surfera. Choć na papierze głównymi bohaterami tej historii pozostawała Fantastyczna Czwórka, to właśnie karmiący się kolejnymi planetami Galactus i związane z nim zagrożenie najmocniej zadziałało na wyobraźnię czytelników.
13. Kapitan Ameryka: Zimowy Żołnierz (2005; Ed Brubaker, Steve Epting) – choć de facto wchodzi ona w skład tego samego runu, co „Śmierć Kapitana Ameryki”, na naszej liście postanowiliśmy ją jednak wyróżnić jako osobne dzieło. Wszystko przez przeniesienie fabularnego środka ciężkości na postać Bucky’ego Barnesa. Jego mitologia została umiejętnie wpleciona w konwencję thrilleru politycznego, przyprawionego jeszcze solidnymi dawkami mrocznej tonacji.
12. Planeta Hulka/Wielka Wojna Hulka (2006-2007; Grek Pak, Carlo Pagulayan, John Romita Jr. i inni) – choć z technicznego punktu widzenia to dwie osobne historie, są one ze sobą tak mocno powiązane fabularnie, że powinniśmy je traktować jako całość. Odrzucony przez Avengers Hulk ostatecznie trafia na inną planetę, na której zostaje królem areny gladiatorów; gdy jednak ginie jednak żona, Zielona Bestia powraca na Ziemię, by się zemścić w ramach wielkiej wojny. Intryguje zwłaszcza sposób, w jaki Pak zamienił Hulka, teoretycznego złoczyńcę, w postać, którą każdy z czytelników może zrozumieć i polubić.
11. Ród M (2005; Brian Michael Bendis, Olivier Coipel) – twórcy obiecywali, że historia ta zmieni uniwersum Marvela i funkcjonowanie X-Menów raz na zawsze i słowa dotrzymali. To tutaj Scarlet Witch ostatecznie przedstawiono jako najpotężniejszą mutantkę w historii, która w istocie rzeczy stała się zagrożeniem dla wszystkich członków swojej rasy. Superbohaterowie musieli opowiedzieć się po którejś ze stron sporu, przy czym to nie tyle pojedynek postaci, co starcie znakomicie wyłuszczonych idei.
10. X-Men: Czasy minionej przyszłości (1981; Chris Claremont, John Byrne) – od początku swojego komiksowego istnienia mutanci musieli stawiać czoło nadchodzącej zagładzie; w „Czasach minionej przyszłości” Claremont i Byrne poszli o krok dalej, pokazując, jak wyglądałaby apokalipsa dla X-Menów. W dodatku wprowadzony tu motyw podróży w czasie paradoksalnie przyczynił się do tego, że sama opowieść stała się… ponadczasowa, o czym świadczy choćby stworzony na jej podstawie film.
9. The Amazing Spider-Man: Śmierć Stacych (1973; Gerry Conway, Gil Kane) – ta historia nawet po blisko pół wieku od jej powstania wciąż szokuje fanów komiksów, na tyle mocno, że czerpią z niej choćby twórcy filmowi. Conway doskonale rozbił linię czasową na „przed” i „po” śmierci Gwen, umiejętnie wydobywając aspekt emocjonalny, jak również w nienachalny sposób pozwalając sobie na filozoficzną medytację na temat przemijania w rzeczywistości superbohaterów.
8. Daredevil: Odrodzony (1986; Frank Miller, David Mazzucchelli) – czy Diabeł Stróż faktycznie żyje w ziemskim Piekle? W interpretacji Franka Millera z pewnością tak. Scenarzysta w kapitalny sposób podszedł do nieustannego podkreślania mrocznej tonacji opowieści, czyniąc z niej dzieło przeznaczone przede wszystkim dla dojrzalszych czytelników. Nawet po latach opowieść ta potrafi przygniatać umysł odbiorcy swoją posępnością.
7. Spider-Man: Ostatnie łowy Kravena (1987; J.M. DeMatteis, Mike Zeck) – a gdyby tak zwycięstwo złoczyńcy przyszło w historii niezaliczanej w skład kolejnego „What If”? To opowieść przede wszystkim o Kravenie, który na każdym etapie życia chce pokazać swoją wyższość nad Spider-Manem. Czytelnicy mogą być zachwyceni choćby znakomitym poprowadzeniem narracji; choć komiks rozpoczyna się w typowy dla świata superbohaterów sposób, wszystko, co następuje później, będzie dla odbiorcy zaskoczeniem.
6. Wolverine: Staruszek Logan (2008-2009; Mark Millar, Steve McNiven) – fantastyczna opowieść o Wolverinie, jakiego nie znacie – podstarzałym, zmęczonym, zmagającym się z dolegliwościami fizycznymi i demonami psyche. Millar w świetny sposób naszkicował tu również postapokaliptyczną rzeczywistość superbohaterów, w której większość herosów albo nie żyje, albo przeszła na stronę zła.
5. Wojna domowa (2006-2007; Mark Millar, Steve McNiven) – Millar postanowił zderzyć ze sobą dwa wielkie obozy superbohaterów, którzy poróżnili się m.in. na polu politycznej rozgrywki. W przeciwieństwie do wielu innych eventów, w tym jatka pomiędzy protagonistami ma znaczenie drugorzędne. Znacznie ważniejsze są tu sojusze, relacje z innymi postaciami i zmieniający się w błyskawicznym tempie klimat społeczno-polityczny.
4. Tajne wojny (1984-1985; Jim Shooter, Mike Zeck, Bob Layton) – znajdą się czytelnicy przekonujący, że ta opowieść z biegiem czasu się zestarzała. To wciąż jednak pierwszy z Marvelowskich crossoverów na tak ogromną skalę, który rzeczywistość herosów Domu Pomysłów wywrócił do góry nogami. Do dziś twórcy czerpią z niego inspiracje.
3. X-Men: Saga Mrocznej Phoenix (1980; Chris Claremont, John Byrne) – do czasu tego komiksu Jean Grey była przedstawiana najczęściej jako obiekt westchnień i sporu pomiędzy Loganem a Cyclopsem. Claremont zamienił ją jednak w najpotężniejszą istotę w uniwersum, której moc mogła zniszczyć cały wszechświat. Istotne są tu emocje, nieustannie zmieniające się w relacjach pomiędzy postaciami, jak również odpowiedź na pytanie: kim właściwie jestem?
2. Rękawica Nieskończoności (1991; Jim Starlin, George Perez, Ron Lim) – ta opowieść po dziś dzień ma przeogromny wpływ na popkulturę, o czym zaświadcza choćby sukces opartych na jej podstawie filmów „Avengers: Wojna bez granic” i „Avengers: Koniec gry”. Dążenie Thanosa do zniszczenia połowy istnienia we wszechświecie w wersji Starlina ma w sobie olbrzymi ładunek emocjonalny; choć mnóstwo tu kosmicznych bitw i twistów fabularnych, gdzieś na najgłębszym poziomie „Rękawica” to tylko i aż historia miłosna…
1. Marvels (1994; Kurt Busiek, Alex Ross) – miejsce pierwsze na naszej liście było zajęte od samego początku. „Marvels” to bowiem coś znacznie większego niż komiks – to opowieść o ludziach, którzy funkcjonują na drugim czy trzecim planie wydarzeń w uniwersum Marvela. Co czują, widząc herosów? Kim są? Jaki mają stosunek do postaci większych niż życie? W tej historii, przecudownie zilustrowanej przez Alexa Rossa, idzie przede wszystkim o perspektywę – w naszym spojrzeniu na superbohaterów. Ta niejednokrotnie potrafi przytłoczyć…

Zeszyt Hulk: Smash Everything #1 ukaże się w sprzedaży w USA 3 grudnia. 

Źródło: Marvel

