Hulk zmiażdży absolutnie wszystko. Najbardziej szalony komiks Marvela w historii?

Marvel udostępnił w sieci oficjalną zapowiedź Hulk: Smash Everything, rozpisanej na 5 zeszytów serii, której autorami są scenarzysta Ryan North i rysownik Vincenzo Carratù. Choć do premiery jej pierwszej odsłony zostało jeszcze prawie 2 miesiące, już teraz wśród fanów superbohaterów bywa ona określana "najbardziej szalonym komiksem" w całej historii Domu Pomysłów. Nie może być jednak inaczej, skoro tytułowa postać ma zmiażdżyć właściwie wszystko.

Wiemy już, że Zielony Goliat w Smash Everything będzie podróżował po czasie i przestrzeni, musząc raz po raz demonstrować swoją niewyobrażalną siłę. Czekają go na tym polu niezwykle wymagające próby, później natomiast zacznie się miażdżenie: innych bohaterów, dinozaurów czy sił kosmicznych - a na tym wcale nie koniec. Jak czytamy w opisie fabuły dwóch premierowych zeszytów:

Czy Hulk naprawdę jest najsilniejszy ze wszystkich? Pewnie jest mocniejszy od większości LUDZI... Ale czy naprawdę jest silniejszy od WSZYSTKIEGO? Od dinozaurów? Planet? Grawitacji? Sił kosmicznych? Przekonaj się sam, bo kiedy mówimy, że Hulk staje do walki z każdym, to nie żartujemy! Szykujcie się na nieprzerwaną akcję w klasycznym stylu Marvela! Zostańcie z nami, bo już w styczniu nadejdzie Hulk: Smash Everything #2, w którym HULK MIAŻDŻY HISTORIĘ! Koniec sprawdzianu, prawdziwi wyznawcy Marvela – czas na kolejną lekcję historii! Przez wieki uczeni wierzyli, że dinozaury to jedne z najgroźniejszych stworzeń, jakie kiedykolwiek stąpały po Ziemi w erze prehistorycznej... dopóki nie pojawił się HULK. Pangea? Ewolucja? Zapomnijcie! Historia, jaką znacie, za chwilę zostanie ZMASAKROWANA!

Hulk: Smash Everything - plansze i okładki z komiksu Marvela

North zdradza, że tworząc swoją serię chciał pokazać protagonistę w sytuacjach, w których Zielony Goliat jeszcze nigdy nie był - samo ich wymyślanie sprawiało mu radość. Wiele wskazuje też na to, że celem wędrówki postaci i nieustannego miażdżenia ma być rzeczywistość, w której został już tylko Hulk.

Zeszyt Hulk: Smash Everything #1 ukaże się w sprzedaży w USA 3 grudnia.