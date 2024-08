Obcy: Romulus zjada Deadpool & Wolverine w box office. Koniec dominacji superbohaterów

fot. materiały prasowe

Obcy: Romulus zadebiutował na pierwszym miejscu w box office w Ameryce Północnej z wynikiem 41,5 mln dolarów. Jest to drugie najlepsze otwarcie w historii franczyzy Obcy. Pierwsze miejsce nadal należy do Prometeusza z kwotą 51 mln dolarów. W Ameryce Północnej sprzedano 2,7 mln biletów, więc tylu Amerykanów ją obejrzało.

Obcy: Romulus - box office świat

Na świecie natomiast radzi sobie lepiej, niż prognozowano z wynikiem 66,7 mln dolarów. Szacowano, że będzie o wiele gorzej, co miało przełożyć się na globalne otwarcie 75 mln dolarów. Ostatecznie wynik z całego świata to 108,2 mln dolarów przy budżecie 80 mln dolarów.

Okazuje się, że twórcy mogą być wdzięczni przede wszystkim Chińczykom, bo w ich kraju film zebrał w weekend o wiele więcej niż się spodziewano bo aż 25,7 mln dolarów. Według Deadline Obcy: Romulus był najpopularniejszym tytułem weekendu w wielu krajach świata, w tym w Polsce.

Deadpool & Wolverine - box office

Deadpool & Wolverine w czwartym tygodniu wyświetlania zostali pokonani. Nadal jednak film notuje niskie spadki frekwencji. W ten weekend zebrano 29 mln dolarów (razem 545,8 mln dolarów). Szacuje się, że w Ameryce Północnej hit MCU powinien dobić do 650 mln dolarów.

Na świecie zbiera 32,9 mln dolarów (razem 596,8 mln dolarów). Sumując, na koncie 1 mld 142,6 mln dolarów przy budżecie 200 mln dolarów.

It Ends With Us - box office

It Ends with Us zamyka podium w Ameryce Północnej z wynikiem 24 mln dolarów (razem 97,7 mln dolarów). Na świecie radzi sobie dobrze, zbierając 33,1 mln dolarów (razem 82,2 mln dolarów). Nieoczekiwany hit ma na koncie 180 mln dolarów przy budżecie 25 mln dolarów.

Borderlands - box office

Zgodnie z oczekiwaniami fatalne oceny widzów sprawiły, że Borderlands zaliczył gigantyczny spadek frekwencji o 72%. Film spadł na miejsce dziewiąte z wynikiem 2,3 mln dolarów (razem 13,5 mln dolarów). Sumując, na koncie 18,5 mln dolarów przy budżecie 115 mln dolarów. Nie ma szans na zwrot kosztów z wyświetlania w kinach, z których Borderlands szybko zniknie przy takich spadkach zainteresowania.