Obcy: Romulus z komiksowym prequelem. Pierwsze panele, okładki i informacje o fabule

Obcy: Romulus okazał się jednym z hitów tego roku w kinach. Legendarna seria o ksenomorfie nie była w najlepszym stanie po kilku ostatnich produkcjach i potrzebowała powrotu do korzeni, który zaoferował Fede Alvarez, reżyser produkcji. Ten zabieg spodobał się publiczności, bo nie tylko pozytywnie oceniła ona film, ale też chętnie na niego chodziła, przynosząc aż ponad 300 mln dolarów dochodu z biletów.

Jeśli Wam mało Obcego, to 16 października 2024 roku pojawi się komiks zatytułowany Alien: Romulus #1. Napisał go Zac Thompson (Absolute Carnage: Avengers, I Breathed a Body), a ilustrował Daniel Picciotto (Danny Ketch: Ghost Rider, X-Force). Komiks to prequel filmu, który powstał we współpracy z Fede Alvarezem oraz Rodo Sayaguesem, którzy to pisali scenariusz do kinowej produkcji.

Komiks ma opowiedzieć o stacji kosmicznej, na którą trafili bohaterowie filmu. Wyjaśni on kulisy pojawienia się tam ksenomorfa i jak doszło do masakry. W sieci pojawiły się pierwsze okładki do komiksu oraz panele. Całość powstała we współpracy z Marvel Comics.

Alien: Romulus #1 - okładki i panele

