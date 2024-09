Hybryda z Obcy: Romulus mogła wyglądać inaczej. Spójrzcie tylko – więcej Ksenomorfa, niż człowieka

@coldesign_ltd (X)

W ekranową wersję potwora z Romulusa wcielił się koszykarz Robert Bobroczkyi. Zamiast CGI, twórcy użyli efektów praktycznych, by ożywić postać, która wyglądała o wiele bardziej ludzko, niż chociażby hybryda z Obcy: Przebudzenie. Ale właśnie to dało niepokojący efekt, który przeraził wielu widzów – poczucie, że coś jest tak podobne do nas, a jednocześnie tak obce i niebezpieczne.

Obcy: Romulus - szkic koncepcyjny hybrydy człowieka i Ksenomorfa

W kontraście, hybryda z pierwszych szkiców koncepcyjnych wyglądała o wiele bardziej jak Ksenomorf, niż jak człowiek. Internauci są podzieleni, który design jest lepszy. Dajcie znać, co wy sądzicie.

Obcy: Romulus - szkic koncepcyjny hybrydy

Co ciekawe, reżyser Fede Alvarez wyjawił w rozmowie z portalem The Hollywood Reporter, że początkowo studio miało zastrzeżenia w sprawie wprowadzenia hybrydy człowieka i Ksenomorfa to Obcy: Romulus. Nie odpuścił jednak i cieszy się, że postawił na swoim. Można więc domyśleć się, że ostateczny efekt w pełni go usatysfakcjonował.