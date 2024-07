Kubełek na popcorn Obcy: Romulus. Zrobi na Was wrażenie - jest długi jak ramię!

fot. 20th Century Studios

Deadpool & Wolverine wreszcie ma godną konkurencję. Cinemark pokazało projekt kubełka na popcorn do filmu Obcy: Romulus, który wygląda fantastycznie. Pojemnik jest w kształcie głowy Ksenomorfa, z wyraźnie odznaczającymi się kłami. Popcorn wkłada się, otwierając czaszkę od góry. To, co rzuca się w oczy, to rozmiar produktu. Kubełek jest nie tyle duży, co wyjątkowo długi - na zdjęciu mniej więcej jak ramię. I choć prawdopodobnie przez to niepraktyczny, na pewno robi duże wrażenie.

Kubełek na popcorn Obcy: Romulus

Wcześniej wspomnieliśmy o filmie Deadpool & Wolverine. To dlatego, że nadchodzące widowisko Marvela także niedawno pokazało swoje imponujące (i dwuznaczne) kubełki na popcorn. W przypadku pierwszego projektu kinomaniak miałby wsadzać rękę w usta Deadpoola i Wolverine'a, a w przypadku drugiego - w ucho Pyskatego Najemnika.

Obcy: Romulus - fabuła, obsada, twórcy

Alien: Romulus opowie o grupie bohaterów w odległej kolonii, która zawalczy o przetrwanie z tytułowym Ksenomorfem. Scenariusz napisali Álvarez i Rodo Sayagues. W obsadzie oprócz wyżej wymienionych aktorów znaleźli się Isabela Merced, Archie Renaux, Aileen Wu i Spike Fearn.

Alien: Romulus - premiera kinowa zaplanowana jest na 16 sierpnia 2024 roku.

Obcy: Romulus - zdjęcia

Obcy: Romulus