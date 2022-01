Obcy - walka korporacji w serialu? Twórca zdradza nowe informacje

Marvel

Noah Hawley zasłynął jako twórca seriali Fargo oraz Legion. Obecnie pracuje on nad pierwszym serialem osadzonym w uniwersum kinowej serii Obcy. Tworzony jest on dla stacji kablowej FX. W rozmowie z portalem Esquire wyjawił kilka nowych informacji.

Twórca ponownie powtórzył, że historia rozgrywa się w przyszłości na Ziemi. Wygląda na to, że w centrum fabuły będzie walka korporacji, czyli Weyland-Yutani będzie mieć konkurentów.

Obcy - Noah Hawley o serialu

- Opisuje ten serial porównaniem: Edison kontra Westinghouse kontra Tesla. Któryś z nich zmonopolizuje elektryczność. My po prostu nie wiemy który. W filmach mamy korporację Weyland-Yutani, która pracuje nad rozwojem sztucznej inteligencji. Co by było, gdyby inne korporacje też próbowały przyjrzeć się konceptowi nieśmiertelności w inny sposób poprzez cybernetyczne ulepszenia czy technologię transhumanistyczną ? Która z nich wygra?

Twórca wyjawił, że prace idą świetnie, ale bardzo powoli z uwagi na skalę projektu.

Obcy - serial nie ma daty premiery.

