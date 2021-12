Obcy - legenda o tytule okazała się prawdą. James Cameron potwierdza

materiały prasowe

Obcy - decydujące starcie to kultowy film science fiction w reżyserii Jamesa Camerona. Od lat krąży legenda o tym, jak artysta poszedł do 20th Century Fox, chętny by zrobić sequel do produkcji Ridleya Scotta, by przekonać studio jednym prostym trikiem: filmowiec miałby napisać tytuł Alien na tablicy, dodać literkę "s" na końcu i w końcu przekreślić ją, by przypominała dolara. Przez lata ta opowieść krążyła wśród fanów kina, a wreszcie sam zainteresowany postanowił ją potwierdzić.

James Cameron przyznał CinemaBlend, że do takiej sytuacji doszło.

Siedziałem z trzeba producentami, byliśmy w biurze ówczesnego szefa 20th Century Fox. Powiedziałem: "Słuchajcie, mam pomysł na tytuł. Leciałby tak" i napisałem słowo "Alien" dużymi czarnymi literami. A potem dopisałem "S" na końcu. Pokazałem im, mówiąc: "Chcę nazwać to Aliens, ponieważ nie mamy już do czynienia tylko z jednym. Teraz mamy całą armię, to duża różnica. To bardzo proste i bardzo obrazowe. Ale jest też coś, na co się to przełoży" I narysowałem dwie linie, by zmienić literę w znak dolara. To było moja próba. I najwyraźniej zadziałało!

