Obcy - serial będzie kręcony bez strajkujących aktorów. Jak chcą to zrobić?

materiały prasowe

Trwa strajk aktorów, więc osoby będące częścią Gildii Aktorów Amerykańskich nie mogą pracować na planach ani promować swoich projektów. Według Variety showrunner Noah Hawley oraz producenci serialu Obcy będą kręcić go bez udziału osób strajkujących. Jak chcą to osiągnąć?

Obcy - serial będzie kręcony

Preprodukcja, czyli przygotowania do kręcenia serialu amerykańskiej telewizji kablowej FX trwają w Tajlandii. Obsada jest złożona nie tylko z aktorów z Gildii Aktorów SAG-AFTRA, ale też aktorów z brytyjskiego związku zawodowego Equity. Ci drudzy mogą normalnie pracować.

Według informacji dziennikarzy w SAG-AFTRA są dwie główne gwiazdy serialu, więc one pracować nie mogą, a ich nazwiska nie są znane .Twórcy więc będą chcieli kręcić sceny bez ich udziału, by móc powoli ruszyć z pracami, a nie wstrzymać je do odwołania, jak setki innych filmów i seriali. Wstrzymanie generuje koszty i jest problemem dla wszystkich.

Przypomnijmy, że serial został ogłoszony w 2020 roku. Jego historia rozgrywa się na Ziemi i ma miejsce przed wydarzeniami z filmów. Data premiery nie została ustalona.