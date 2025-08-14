Dlaczego Obcy: Ziemia wprowadził inne potwory? Nowe zapowiedzi sezonu
Twórca serialu Obcy: Ziemia wytłumaczył, dlaczego zdecydowano się na przedstawienie publiczności nowych i niebezpiecznych okazów z kosmosu. Opublikowano też dwa nowe materiały wideo zapowiadające cały sezon.
Pierwsze dwa odcinki serialu Obcy: Ziemia zadebiutowały w Polsce na Disney+ i sądząc po opiniach krytyków - mamy do czynienia z potencjalnym hitem, jeśli poziom zostanie podtrzymany do końca 1. sezonu. Niektórzy mogli się zdziwić, gdy w trakcie seansu pojawiły się inne zagrożenia z kosmosu niż sam ikoniczny ksenomorf, choć było to zapowiadane w zwiastunach. Dlaczego twórca serialu się na to zdecydował? Mamy na to odpowiedź, a także dwa nowe materiały wideo zapowiadające samą produkcję.
Obcy: Ziemia - sezon 1, odcinki 1-2 - recenzja spoilerowa
Noah Hawley, twórca serialu Obcy: Ziemia, odpowiedział na to pytanie w rozmowie z The Hollywood Reporter. Jego zdaniem nie da się powtórzyć uczuć, które widownia czuła, gdy po raz pierwszy spotkała ksenomorfa i widziała jego proces ewolucji. Każdy już wie na czym on polega i jak przebiega.
Opublikowano również dwa nowe materiały wideo.
Źródło: comicbookmovie.com/screenrant.com
