Twórca serialu Obcy: Ziemia o zakończeniu 1. sezonu. Czy będzie kontynuacja?

Noah Hawley, twórca serialu Obcy: Ziemia, odniósł się do dość kontrowersyjnego zakończenia i wskazał, czy są jakieś przesłanki ku temu, że powstanie 2. sezon.
Wiktor Stochmal
Tagi:  zakończenie 
Obcy: Ziemia
UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!
Obcy: Ziemia - sezon 1, odcinek 8 (finał sezonu) fot. FX
1. sezon serialu Obcy: Ziemia dobiegł końca, ale część widowni nie jest zadowolona z zakończenia, które przygotował Noah Hawley. Finałowemu epizodowi brakowało konkretnego zwieńczenia wielu wątków, na których rozwiązanie będzie trzeba poczekać do kolejnego sezonu. Twórca serialu postanowił wyjaśnić swoje działanie i zapowiedział, co czeka dalej bohaterów jego produkcji.

Obcy: Ziemia - sezon 1, odcinek 8 (finał sezonu) - recenzja spoilerowa

Finał 1. sezonu serialu Obcy: Ziemia zakończył się triumfem głównych bohaterów, którym udało się przejąć kontrole nad wyspą Prodigy. Przyszłość nie jest jednak usłana różami, ponieważ na miejsce zmierzają już siły Weyland-Yutani. Czy Wendy ze swoim bratem, hybrydami i słuchającymi się jej ksenomorfami będzie w stanie sprostać temu wyzwaniu?

Oczywiście musiałem zaplanować historię, która dokądś zmierza. To wszystko jest też eksperymentem, który zadaje pytanie: "Czy jest na tej planecie wystarczająco dużo osób, które chciałyby oglądać serial o Obcym przez dwa lub trzy sezony?" 

To nie jest sezon z klarownym końcem. Jeden rozdział jest zamknięty, ale lada moment wylądują siły Weyland-Yutani. Zmieni się układ sił. Te dzieciaki nie mają pojęcia, co się stanie. Ostatnie zdanie: "Teraz rządzimy" jest triumfalne i podnosi na duchu, ale co się stanie po dziesięciu minutach?

Kolejne słowa mogą za to świadczyć o tym, iż przyszłość serialu nie jest wcale taka klarowna. Obecnie większość platform streamingowych czeka najpierw na wyniki oglądalności przed podjęciem decyzji o kontynuowaniu danej produkcji.

Nie mam konkretnego celu dla tego serialu. Nie wiem ile on potrwa. Fantastycznie było wnieść swoje pomysły do tej marki. Jest podobnie jak z Fargo - jeśli będą chcieli żebym opowiadał dalej historie w tym stylu, to będę to robić.

Myślę, że to był udany początek serialu. Mam nadzieję, że nie będą się długo zastanawiać nad ciągiem dalszym. Mam nadzieję, że w przeciągu kolejnych miesięcy dostanę jakiś sygnał, czy robimy to dalej, czy szukać sobie czegoś innego.

Najważniejsze korporacje w świecie Obcego

5. Weyland-Yutani

To prawdopodobnie najlepiej znana korporacja ze świata Obcego, o której najwięcej wiadomo. To ona stała za podróżą Nostromo. Jest też wynikiem mariażu pomiędzy przedstawicielami obu grup - Weylanda oraz Yutani, ta druga pojawiła się w serialu Obcy: Ziemia. Yutani według Noah Hawleya jest kobiecą korporacją, gdzie władza jest przekazywana z matek na córki i tak dalej. Weyland-Yutani przyłożyło się też do podróży międzygwiezdnych i jest prekursorem dla androidów. Z serialu dowiedzieliśmy się, że korporacja kontroluje większość Ameryki Północnej i Południowej, a także Marsa i Saturna. Z kolei Obcy: Romulus zdradził prawdę na temat eksperymentów prowadzonych na ksenomorfach, które prawdopodobnie miały rezultować w stworzenie swoistej broni biologicznej.

arrow-left
5. Weyland-Yutani
fot. materiały prasowe
arrow-right

Źródło: sffgazette.com

