Twórca serialu Obcy: Ziemia o zakończeniu 1. sezonu. Czy będzie kontynuacja?

1. sezon serialu Obcy: Ziemia dobiegł końca, ale część widowni nie jest zadowolona z zakończenia, które przygotował Noah Hawley. Finałowemu epizodowi brakowało konkretnego zwieńczenia wielu wątków, na których rozwiązanie będzie trzeba poczekać do kolejnego sezonu. Twórca serialu postanowił wyjaśnić swoje działanie i zapowiedział, co czeka dalej bohaterów jego produkcji.

Obcy: Ziemia - sezon 1, odcinek 8 (finał sezonu) - recenzja spoilerowa

Finał 1. sezonu serialu Obcy: Ziemia zakończył się triumfem głównych bohaterów, którym udało się przejąć kontrole nad wyspą Prodigy. Przyszłość nie jest jednak usłana różami, ponieważ na miejsce zmierzają już siły Weyland-Yutani. Czy Wendy ze swoim bratem, hybrydami i słuchającymi się jej ksenomorfami będzie w stanie sprostać temu wyzwaniu?

Oczywiście musiałem zaplanować historię, która dokądś zmierza. To wszystko jest też eksperymentem, który zadaje pytanie: "Czy jest na tej planecie wystarczająco dużo osób, które chciałyby oglądać serial o Obcym przez dwa lub trzy sezony?" To nie jest sezon z klarownym końcem. Jeden rozdział jest zamknięty, ale lada moment wylądują siły Weyland-Yutani. Zmieni się układ sił. Te dzieciaki nie mają pojęcia, co się stanie. Ostatnie zdanie: "Teraz rządzimy" jest triumfalne i podnosi na duchu, ale co się stanie po dziesięciu minutach?

Kolejne słowa mogą za to świadczyć o tym, iż przyszłość serialu nie jest wcale taka klarowna. Obecnie większość platform streamingowych czeka najpierw na wyniki oglądalności przed podjęciem decyzji o kontynuowaniu danej produkcji.

Nie mam konkretnego celu dla tego serialu. Nie wiem ile on potrwa. Fantastycznie było wnieść swoje pomysły do tej marki. Jest podobnie jak z Fargo - jeśli będą chcieli żebym opowiadał dalej historie w tym stylu, to będę to robić. Myślę, że to był udany początek serialu. Mam nadzieję, że nie będą się długo zastanawiać nad ciągiem dalszym. Mam nadzieję, że w przeciągu kolejnych miesięcy dostanę jakiś sygnał, czy robimy to dalej, czy szukać sobie czegoś innego.

