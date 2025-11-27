Spider-Man 4 ma "szalone" sceny walk 3 postaci. To trio pójdzie na zatracenie

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel/Sony

Właściwie codziennie do sieci trafia nowy raport na temat filmu Spider-Man 4. Nie mamy żadnych wątpliwości, że zdążyliście już zauważyć, iż doniesienia te, przynajmniej na pierwszy rzut oka, wydają się sprzeczne. Z jednej strony scooperzy podkreślają ekranowe odwołania do koncepcji i funkcjonowania multiwersum, z drugiej akcentują oni "uliczny" wymiar historii. Tak jest i tym razem.

Lubujący się w dzieleniu informacjami związanych z produkcjami Marvela MyTimeToShineHello przekonuje, że w produkcji Spider-Man: Całkiem nowy dzień zobaczymy "szalone", spektakularne sceny walk, w którym wezmą udział trzy postacie: Pajączek, Punisher i Hulk - ten ostatni najprawdopodobniej w złowrogiej wersji Savage. Nie jest jasne, czy będą oni toczyć bój między sobą, czy z innymi wrogami. Scooper dodaje jednak, że wcielający się w Franka Castle'a Jon Bernthal przebywał na planie krótko, dlatego w większości sekwencji walk zastępował go dubler.

Wielu fanów Marvela od kilku miesięcy wyraża nadzieję, że w przyszłorocznej produkcji dojdzie do starć Spider-Mana z Punisherem i osobno tego ostatniego z Hulkiem. Nie jest wykluczone, że Dom Pomysłów zamierza spełnić te marzenia miłośników MCU, podobnie jak miało to już miejsce w przypadku walki jeden na jeden Zielonego Goliata z Thanosem.

Film Spider-Man: Całkiem nowy dzień zadebiutuje w kinach 31 lipca przyszłego roku.