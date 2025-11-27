Reklama
Szybcy i wściekli 7 - tak wyglądało oryginalne zakończenie. Zmieniono je po śmierci Walkera

Gdy Paul Walker zginął w wypadku, Szybcy i wściekli 7 byli dopiero w połowie zdjęć. Produkcja stanęła, a twórcy musieli podjąć decyzję, jak zamknąć historię bez aktora, który dla wielu był sercem serii. Dziś, po 10 latach, wiemy, jak miał wyglądać film, zanim wszystko się zmieniło.
Adam Siennica
Adam Siennica
Szybcy i wściekli 7 
Szybcy i wściekli 7 fot. Universal Pictures
Od premiery filmu Szybcy i wściekli 7 z 2015 roku nie wiedzieliśmy, jakie zakończenie było planowane, zanim zmarł Paul Walker. Twórcy wymyślili coś, co podbiło serca widzów na całym świecie i poruszyło ich do łez, czego efektem jest najlepiej oceniana część serii. Pierwotnie w scenariuszu jednak było inne zakończenie. Po latach poznajemy je dzięki książce Barry'ego Hertza Welcome To the Family, która, bazując na rozmowach z ekipą, w tym scenarzystami, omawia różne aspekty franczyzy.

Kulisy odejścia reżysera Szybkich i wściekłych 10

Szybcy i wściekli 7 - oryginalne zakończenie

Na samym końcu Dom, Brian i reszta spotkali się w knajpie Neptune's Net, w której w pierwszym filmie Brian i Dom budowali swoją więź. Celebrowali odzyskanie Oka Boga, czyli potężnego urządzenia, które chciał dorwać Deckard Shaw. W kinowej wersji, którą widzieliśmy, Dom przekazał je Panu Nikt (Kurt Russell), ale w oryginalnym zakończeniu niszczy je, mówiąc, że jest to zbyt potężne narzędzie, by miał je ktokolwiek na świecie. Następnie ekipa wychodzi z knajpy, by wyjechać na autostradę, a w międzyczasie Dom zwinął wyróżnienie od Kongresu w kulkę papieru i je wyrzuca. W tle miała grać charakterystyczna piosenka i wówczas miały polecieć napisy. W opisie czytamy, że gdzieś pomiędzy miała być scena, w której ktoś z rodziny rzuca nożem w mapę, by zdecydować o kolejnej lokacji ich przygód.

Co ważne, to zakończenie zmieniło kolejne części, bo Oko Boga potem odegrało istotną role w filmach Szybcy i wściekli 8 oraz Szybcy i wściekli 10.

Poniżej możecie sobie przypomnieć zakończenie, które widzieliśmy w kinach, a które po latach nadal jest chwalone za mocny ładunek emocjonalny. Sceny Briana zostały nagrane dzięki udziałowi braci Paula Walkera, Caleba i Cody'ego, na których nałożono twarz aktora przy użyciu efektów komputerowych. A dialogi wykorzystano ze starych ujęć, usuniętych scen i niewykorzystanych materiałów.

Źródło: comicbook.com

Adam Siennica
Adam Siennica
Szybcy i wściekli 7 
