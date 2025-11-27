Reklama
Millie Bobby Brown zabiera głos w sprawie konfliktu z Davidem Harbourem. "Zawsze byliśmy zjednoczeni"

Przed premierą finałowego sezonu Stranger Things pojawiły się szokujące doniesienia w sprawie rzekomego znęcania się Davida Harboura nad Millie Bobby Brown. Aktorka zabrała głos w sprawie.
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
David Harbour 
millie bobby brown
David Harbour - Millie Bobby Brown - Stranger Things YouTube
Przed uroczystą premierą finałowego sezonu Stranger Things Daily Mail opublikował informacje o rzekomym oskarżeniu Davida Harboura przez Millie Bobby Brown o znęcanie się nad nią na planie zdjęciowym. Wieść szybko obiegła media i cały Internet, ale dwójka potem spotkała się na czerwonym dywanie i śmiała w najlepsze w swoim towarzystwie, przytulając się i uśmiechając do wspólnych zdjęć. To zdziwiło wszystkich zainteresowanych tematem. Netflix i twórcy unikali odpowiedzi, a w mediach kilka dni później pojawiły się informacje, że doniesienia Daily Mail były prawdziwe, ale już nieaktualne, a gwiazdy Stranger Things dla dobra serialu postanowiły zrobić dobrą minę do złej gry.

Stranger Things 5 - recenzje krytyków. Czy to godny początek końca największego hitu Netflixa?

Teraz jesteśmy już po premierze pierwszej połowy finałowego sezonu hitu Netflixa, a The Hollywood Reporter zapytał Millie Bobby Brown o sytuację z Davidem Harbourem. Co odpowiedziała gwiazda Stranger Things?

Robimy to od dziesięciu lat. Zawsze byliśmy zjednoczeni. Kochamy ten serial z całego serca i cenimy naszą przyjaźń bardziej niż cokolwiek innego.

To bardzo fajne i miłe, że mogliśmy wrócić do wspólnych scen. To było nostalgiczne i przypomniało mi o drugim i trzecim sezonie. Oboje ciągle się kłócili, ona próbowała odnaleźć swoją tożsamość, dojrzewała, a on starał się być rodzicem dla niej. Ta dynamika powraca i jestem podekscytowana, żeby ludzie to zobaczyli. Myślę, że dla wielu ludzi ulubionymi scenami z całego serialu są te z Jedenastką i Hopperem. Cieszę się, że to znów powróciło na ekranie.

Najlepsze sceny z Stranger Things [RANKING]

Jedenastka ratuje Mike'a

1. sezon doskonale pokazywał, co Jedenastka potrafi.

arrow-left
Jedenastka ratuje Mike'a
Źródło: YouTube: Stranger Things
arrow-right

Źródło: thehollywoodreporter.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
David Harbour 
millie bobby brown
